Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии.





Таким образом, Лукашенко подписал документ последним, спустя четыре месяца после того, как главы других стран-членов ЕАЭС поставили подписи. Беларусь не присутствовала на заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге в декабре 2016 года, где был подписан Таможенный кодекс. Тогда это стало поводом для публикаций в СМИ различных экспертных мнений о том, что президент Беларуси умышленно затягивает процедуру принятия этого документа, чтобы добиться для страны определенных экономических выгод.





Как сообщает Sputnik Беларусь, Лукашенко в среду подписал пакет документов, касающийся развития евразийской интеграции. Он включает в себя договор о Таможенном кодексе ЕАЭС, нормы которого направлены на дальнейшее углубление интеграционных процессов и рост объемов торговли между Евразийским экономическим союзом и мировым сообществом.







