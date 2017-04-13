Полиция Алматы разыскивает подозреваемого в совершении разбойного нападения

УВД Ауэзовского района Алматы проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие тяжкого преступления, имевшего место в ночь на 11-е апреля этого года на улице Яссауи. По их данным, вследствие разбойного нападения злоумышленник завладел автомашиной марки Toyota Camry, 40-ой модели, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.





«Уже установлено, что преступник на угнанном автомобиле пытался скрыться по направлению в Жамбылскую область. Однако на 157-ом километре трассы Алматы - Бишкек он совершил дорожно-транспортное происшествие и сразу же скрылся оттуда. По одной из версий, возможно, он продолжил движение на попутном транспорте. В этой связи в интересах оперативной необходимости мы обращаемся к гражданам, которые ориентировочно на указанном участке могли видеть или подвозить неизвестного мужчину, азиата, предположительно, 30-35 лет. Любая информация заслуживает внимания и тщательной проверки органов внутренних дел, потому надеемся, что граждане, кому известны любые обстоятельства данного дела, активно проявят свою гражданскую позицию и окажут посильное содействие следствию. Наши контакты: 298-53-01 и 8-701-588-07-70», - сообщил первый заместитель начальника УВД Ауэзовского района полковник полиции Кумарбек Кеншинбаев.



