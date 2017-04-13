Уральского чиновника приговорили к 10 годам за убийство своего коллеги

В Уральске чиновника по защите растений признали виновным в гибели коллеги. Громкое дело можно назвать загадочным – сначала всем объявили, что начальник фитоотдела Файзулла Тюлегенов умер от инфаркта. Но родственники настояли на эксгумации тела, и вот тогда выяснилось, что агрария избили и он захлебнулся в собственной крови. Сегодня виновника приговорили к десяти годам лишения свободы, сообщает телеканал " сообщает телеканал " КТК ".

История произошла в мае прошлого года. Товарищи по работе, оба служащие комитета госинспекции при Минсельхозе, решили культурно отдохнуть и собрались у одного из них на квартире. В какой-то момент 60-летние мужчины поссорились, и завязалась драка, которая закончилась трагично. Подсудимого Тлека Химедденова сегодня признали виновным по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности". Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Родственники погибшего считают приговор мягким.





Дина Тюлегенова, вдова:





- Мы частично согласны, потому что мы просили больше. Это было убийство, умышленное. Мы просили 12 лет, поэтому частично не согласны.





Оксана Наумова.



