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Алматинский суд оставил квартиру вдове известного актера

13 апреля 2017, 01:16

Яблоком раздора в этом «некультурном» споре с театралами стала служебная квартира в 13 квадратов.

Накануне суд поставил точку в квартирном вопросе между администрацией театра имени Ауэзова и вдовой их бывшего работника - актера Шалкара Уркимбаева. Многодетная мать оказалась ответчиком в суде спустя четыре года после смерти мужа. Театралы посчитали, что семье Уркимбаевых больше нет места в служебной квартире, которую выдали актеру при жизни, сообщает телеканал «Алматы».

Третье и последнее судебное заседание. Все участники процесса напряжены. Прения сторон закончились, а решение вот-вот будет объявлено. Окажется ли мать с четырьмя детьми на улице, будет известно через минуты. Для Оксаны они длятся вечность.

«В удовлетворении иска РГКП Казахский академический театр драмы имени Ауэзова к Уркембаевой Оксане Юрьевне о выселении занимаемого жилого помещения, принадлежащего на праве собственности РГКП Казахскому академическому театру драмы имени Ауэзова отказать», - сказала судья районного суда №2 Алмалинского района Айнур Бейсеуова .

Для многодетной матери - это настоящая победа. Теперь она уверена, что закон на ее стороне, а права ее детей, оставшихся без отца защищены.

«Я безмерно счастлива, что суд решил в нашу пользу. Мне было бы некуда идти, если бы нас выселили, поэтому мы с детьми очень рады. Мы будем расти, буду прикладывать все усилия, чтобы дети Шалкара были счастливы», - призналась вдова Ш.Уркимбаева Оксана Уркимбаева.

«СМИ активно и за короткий срок оказали огромную помощь, результат блестящий. Мы рады, я сегодня соседям объявлю, мы той организуем в честь этой победы», - рассказала соседка Жолдыби Ахметова.

Яблоком раздора в этом «некультурном» споре с театралами стала служебная квартира в 13 квадратов. В ней, как утверждает администрация театра, нуждаются молодые актеры. Представитель истца давать комментарий на камеру отказался, а в суде аргументировал правоту тем, что Оксана оказалась в числе должников «Алсеко».

«Завтра они обратно в суд попадут, что данная квартира больше года не оплачена - 63 тысячи 285 тенге. Вот это надо учесть», - сказал представитель истца Ильяс Кусаинов.

Суд доводы учел, но решение вынес в пользу ответчика. И вполне справедливо, считает правозащитник Арман Батыргереев. Кстати, адвокат у женщины появился благодаря общественному резонансу.

«Просматривая телеканал «Алматы», я был озабочен этой возникшей проблемой, именно внутренне, мысленно. Я тоже являюсь отцом. Дети не могут страдать, дети не должны страдать. И уже как юрист говорю, права детей не должны нарушаться», - рассказал адвокат Арман Батыргереев.

Оксана впервые за несколько месяцев улыбается. Она спешит обрадовать детей. Семья осталась под крышей, пусть в тесноте, но не в обиде.


Салтанат Шорай, Искандер Тогуспаев.

Фото: кадр из видео.

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