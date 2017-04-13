Пожилая женщина пострадала в ДТП в Алматы
13 апреля 2017, 01:44
Пассажир Toyota Camry уберег маленьких детей от травм.
В Алматы произошло ДТП с участием Toyota Camry и Lada Granta, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Авария произошла на пересечении улиц Бекмаханова и Бартольда. Водитель Toyota Camry ехал по Бекмаханова в северном направлении. Навстречу ему в южном направлении следовал водитель Lada Granta. Мужчина не уступил дорогу Camry, совершая поворот налево на ул. Бартольда. Произошло столкновение, автомобили раскрутило по дороге. Lada выбросило на обочину, где она угодила в арык.
В результате которого пострадала пожилая женщина 70-ти лет, ее госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. Пассажир Toyota Camry смог уберечь маленьких детей 11-ти месяцев и 1.5 лет от травм. Поняв, что столкновения не избежать, мужчина крепко прижал детей к себе, приняв удар на себя.
По словам водителя Lada Granta, он просто-напросто не заметил ехавшую Toyota Camry.
Напомним, прошлой ночью в ДТП с Chevrolet и Mercedes пострадали двое детей трех лет и трех месяцев. Их доставили в больницу.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4853496-901bd40559cb3f503ba8f5ec3435f9e5
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...