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Пожилая женщина пострадала в ДТП в Алматы

13 апреля 2017, 01:44

Пассажир Toyota Camry уберег маленьких детей от травм.

В Алматы произошло ДТП с участием Toyota Camry и Lada Granta, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла на пересечении улиц Бекмаханова и Бартольда. Водитель Toyota Camry ехал по Бекмаханова в северном направлении. Навстречу ему в южном направлении следовал водитель Lada Granta. Мужчина не уступил дорогу Camry, совершая поворот налево на ул. Бартольда. Произошло столкновение, автомобили раскрутило по дороге. Lada выбросило на обочину, где она угодила в арык.

В результате которого пострадала пожилая женщина 70-ти лет, ее госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. Пассажир Toyota Camry смог уберечь маленьких детей 11-ти месяцев и 1.5 лет от травм. Поняв, что столкновения не избежать, мужчина крепко прижал детей к себе, приняв удар на себя.

По словам водителя Lada Granta, он просто-напросто не заметил ехавшую Toyota Camry.

Напомним, прошлой ночью в ДТП с Chevrolet и Mercedes пострадали двое детей трех лет и трех месяцев. Их доставили в больницу.



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