Пожилая женщина пострадала в ДТП в Алматы

В Алматы произошло ДТП с участием Toyota Camry и Lada Granta, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





Авария произошла на пересечении улиц Бекмаханова и Бартольда. Водитель Toyota Camry ехал по Бекмаханова в северном направлении. Навстречу ему в южном направлении следовал водитель Lada Granta. Мужчина не уступил дорогу Camry, совершая поворот налево на ул. Бартольда. Произошло столкновение, автомобили раскрутило по дороге. Lada выбросило на обочину, где она угодила в арык.





В результате которого пострадала пожилая женщина 70-ти лет, ее госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. Пассажир Toyota Camry смог уберечь маленьких детей 11-ти месяцев и 1.5 лет от травм. Поняв, что столкновения не избежать, мужчина крепко прижал детей к себе, приняв удар на себя.





По словам водителя Lada Granta, он просто-напросто не заметил ехавшую Toyota Camry.







