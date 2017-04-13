Во вторник в Казахстане возможны дожди и грозы
13 апреля 2017, 06:00
Местами усиление ветра, туман.
С прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана ожидаются осадки (преимущественно дождь), на юге и юго-востоке местами сильный дождь, сообщаетZakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
В южной половине республики ожидается гроза, возможен град.
Местами усиление ветра, туман.
В Жамбылской области местами усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28, временами более 30 м/с. В Южно-Казахстанской области местами усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.
В Кызылординской области местами ожидается туман, ночью усиление ветра 15-20 м/с. В Мангыстауской области местами ожидается туман, днем пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.
В Костанайской, Актюбинской областях местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, ночью Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Восточно-Казахстанской области усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматы днем 12°, преимущественно облачно: дождь.
В Астане днем 8°, преимущественно облачно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Проза.ру
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