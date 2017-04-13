Нетрезвый водитель пообещал пожаловаться на полицейских маме

Нетрезвому водителю, больше часа не желавшему проходить экспертизу, так не хотелось уходить из наркоцентра, что вывести его смогли только в наручниках, сообщает patrul.kz.





Этого молодого человека инспекторы дорожно-патрульной полиции задержали в Алматы на улице Фурманова, в районе пересечения с улицей Жолдасбекова. Молодой человек управлял автомашиной Toyota, в которой находились его друзья.





Как только парень вышел из автомашины и предъявил полицейским документы, последние почувствовали от него запах алкоголя и отвезли на освидетельствование.





Оказавшись в наркоцентре, молодой человек стал категорически отрицать, что сидел за рулем.

В кабинете экспертизы, объясняясь теперь уже с врачами-наркологами, водитель по-прежнему продолжал настаивать на том, что машиной не управлял. Мало того, даже несмотря на сильный перегар, он заявил, что вообще не употреблял спиртного и отказался от прохождения теста.





"Вы в курсе, что ответственность за отказ такая же, как если бы вы прошли освидетельствование и выяснилось, что вы выпили?" – спросил дежурный врач.

"Да. 2 года лишения. Но это же в суде. Мне тоже есть что сказать в суде. Я трезвый. Ничего проходить не буду", - парировал водитель.

Как бы там ни было, пока инспекторы искали двух понятых, которые должны были подтвердить отказ, молодого человека все же удалось уговорить продуть в алкотестер. Прибор показал 1,53 промилле алкоголя в организме, что соответствует средней степени алкогольного опьянения.





Тем не менее, через непродолжительное время водитель все же согласился подписать акт экспертизы и уже открыто заявил, что все же выпивал. Но тут выяснился и еще один интересный момент. Оказалось, что водительских прав у него нет. Вернее, он уже их лишен. И даже знает, что за повторное нарушение ему светит до 15 суток административного ареста.











