Тело выброшенного из самолета человека нашли на крыше госпиталя в Мексике

Согласно показаниям свидетелей, человека выбросили из низколетящего самолета на крышу госпиталя IMSS в городе Эльдорадо примерно в 07:30 по местному времени.

«Это сельскохозяйственная зона, и самолеты регулярно используются для фумигации», — заявил представитель местных органов здравоохранения.

В окрестностях города Эльдорадо обнаружили еще два тела. Правоохранительные органы считают, что их сбросили из одного и того же самолета.

Напомним, штат Синалоа является родным штатом наркобарона «Эль Чапо» (Хоакин Арчивальдо Гусман Лоэра), который возглавлял картель «Синалоа» до момента своего ареста в 2016 году. В начале 2017 года он был экстрадирован в США.





После ареста «Эль Чапо» криминогенная обстановка в штате ухудшилась, обострились отношения между картелем «Синалоа» и конкурирующими преступными группировками.





Фото: Los Angeles Times







