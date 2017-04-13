Тело выброшенного из самолета человека нашли на крыше госпиталя в Мексике
13 апреля 2017, 06:53
В окрестностях города Эльдорадо обнаружили еще два тела.
Тело человека, выброшенного из самолета, обнаружено на крыше мексиканского госпиталя в штате Синалоа, заявили представители местных органов здравоохранения, 12 апреля сообщает ИА Regnum.
Согласно показаниям свидетелей, человека выбросили из низколетящего самолета на крышу госпиталя IMSS в городе Эльдорадо примерно в 07:30 по местному времени.
«Это сельскохозяйственная зона, и самолеты регулярно используются для фумигации», — заявил представитель местных органов здравоохранения.
В окрестностях города Эльдорадо обнаружили еще два тела. Правоохранительные органы считают, что их сбросили из одного и того же самолета.
Напомним, штат Синалоа является родным штатом наркобарона «Эль Чапо» (Хоакин Арчивальдо Гусман Лоэра), который возглавлял картель «Синалоа» до момента своего ареста в 2016 году. В начале 2017 года он был экстрадирован в США.
После ареста «Эль Чапо» криминогенная обстановка в штате ухудшилась, обострились отношения между картелем «Синалоа» и конкурирующими преступными группировками.
Фото: Los Angeles Times
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