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Тело выброшенного из самолета человека нашли на крыше госпиталя в Мексике

13 апреля 2017, 06:53

В окрестностях города Эльдорадо обнаружили еще два тела.

Тело человека, выброшенного из самолета, обнаружено на крыше мексиканского госпиталя в штате Синалоа, заявили представители местных органов здравоохранения, 12 апреля сообщает ИА Regnum.

Согласно показаниям свидетелей, человека выбросили из низколетящего самолета на крышу госпиталя IMSS в городе Эльдорадо примерно в 07:30 по местному времени.

«Это сельскохозяйственная зона, и самолеты регулярно используются для фумигации», — заявил представитель местных органов здравоохранения.

В окрестностях города Эльдорадо обнаружили еще два тела. Правоохранительные органы считают, что их сбросили из одного и того же самолета.

Напомним, штат Синалоа является родным штатом наркобарона «Эль Чапо» (Хоакин Арчивальдо Гусман Лоэра), который возглавлял картель «Синалоа» до момента своего ареста в 2016 году. В начале 2017 года он был экстрадирован в США.

После ареста «Эль Чапо» криминогенная обстановка в штате ухудшилась, обострились отношения между картелем «Синалоа» и конкурирующими преступными группировками.

Фото: Los Angeles Times



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