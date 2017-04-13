"Монако" победил дортмундскую "Боруссию" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

Игра была перенесена на день из-за взрыва около автобуса немецкого клуба.

Немецкая "Боруссия" из Дортмунда на своем поле уступила французскому "Монако" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.





Игра, которая прошла 13 апреля на стадионе "Сигнал Идуна Парк", завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.





Футболисты "Монако" вышли вперед на 19-й минуте - автором гола стал 18-летний нападающий Килиан Мбаппе. При этом за две минуты до этого защитник монегасков Фабиньо промахнулся с пенальти, назначенный за фол на том же Мбаппе.





Второй гол "Монако" был забит на 35-й минуте. В борьбе с Фалькао мяч в свои ворота срезал полузащитник "Боруссии" Свен Бендер, которого тренер Томас Тухель затем заменит в перерыве.





Еще три гола команды забили после перерыва. На 57-й минуте французский нападающий "Боруссии" Усман Дембеле сократил отставание в счете. В концовке же матча команды обменялись взятьями ворот. У "Монако" на 79-й оформил дубль Мбаппе, а у хозяев на 84-й отличился Синдзи Кагава.





Фото: Reuters







