Депутат предложил заселять сельскую молодежь в комнаты без кухонь и туалетов
13 апреля 2017, 07:18
Депутат посчитал, что отказ от отдельного санузла и кухни удешевит цену жилья на 40%.
Мажилисмены поделились идеей, как обеспечить ещё больше казахстанцев жильём. Азат Перуашев предложил строить по госпрограмме «Нурлы жер» общежития, передает телеканал КТК.
Депутат посчитал, что отказ от отдельного санузла и кухни удешевит цену жилья на 40%. В таком случае до 2021 года по программе «Нурлы жер» можно построить не 35 тысяч арендных квартир, а 49. Такое коммунальное жильё, понятное дело, заинтересует прежде всего самые необеспеченные слои населения, включая сельскую молодежь.
Официально в стране сейчас зарегистрировано 690 тысяч внутренних мигрантов, однако очевидно, что реальные цифры намного больше. И чтобы обеспечить всех жилплощадью в рамках государственных программ, понадобятся десятки лет.
"В жилье нуждаются не только горожане. Самой отчаянной группой бездомных является аульная молодежь, перебирающаяся в город. Вокруг любого рынка или стройки, в самых антисанитарных условиях перебиваются тысячи наших молодых граждан, приехавших из аулов. Они снимают квартиры по 10-15 человек или комнаты в неофициальных бараках и общежитиях", - заявил депутат Мажилиса Парламента РК Азат Перуашев.
Фото: скриншот
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