Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Депутат предложил заселять сельскую молодежь в комнаты без кухонь и туалетов

13 апреля 2017, 07:18

Депутат посчитал, что отказ от отдельного санузла и кухни удешевит цену жилья на 40%.

Мажилисмены поделились идеей, как обеспечить ещё больше казахстанцев жильём. Азат Перуашев предложил строить по госпрограмме «Нурлы жер» общежития, передает телеканал КТК.

Депутат посчитал, что отказ от отдельного санузла и кухни удешевит цену жилья на 40%. В таком случае до 2021 года по программе «Нурлы жер» можно построить не 35 тысяч арендных квартир, а 49. Такое коммунальное жильё, понятное дело, заинтересует прежде всего самые необеспеченные слои населения, включая сельскую молодежь.

Официально в стране сейчас зарегистрировано 690 тысяч внутренних мигрантов, однако очевидно, что реальные цифры намного больше. И чтобы обеспечить всех жилплощадью в рамках государственных программ, понадобятся десятки лет.

"В жилье нуждаются не только горожане. Самой отчаянной группой бездомных является аульная молодежь, перебирающаяся в город. Вокруг любого рынка или стройки, в самых антисанитарных условиях перебиваются тысячи наших молодых граждан, приехавших из аулов. Они снимают квартиры по 10-15 человек или комнаты в неофициальных бараках и общежитиях", - заявил депутат Мажилиса Парламента РК Азат Перуашев.


Фото: скриншот

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...