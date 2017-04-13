В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение
13 апреля 2017, 07:23
Синоптики предупреждают о возможном сходе лавин и подтоплениях.
В связи с таянием снега и осадками сразу в нескольких областях объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
В связи большой высотой снежного покрова и выпадением осадков в горных районах Алматинской области в период 12-13 апреля ожидается сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.
Сутки 13 апреля в Южно-Казахстанской области ожидается дождь, местами сильный, во второй половине дня в горных районах с переходом в мокрый снег. Местами ожидаются гроза, град, усиление ветра юго-западного с переходом на северо-западный 15-20, порывы 25 м/с. Ночью 14 апреля ожидается понижение температуры на поверхности почвы до 2 мороза.
Утром и днем 13 апреля в Жамбылской области ожидается дождь, местами сильный, во второй половине дня в горных районах с переходом в мокрый снег. Местами ожидаются гроза, град, усиление юго-западного, западного ветра 15-20, порывы 23-28, на юго-западе области более 30 м/с. Ночью 14-15 апреля местами ожидается понижение температуры до 0-5 мороза.
Утром и днем 13 апреля в Алматинской области ожидается дождь, местами сильный, во второй половине дня в горных районах с переходом в мокрый снег. Местами ожидаются гроза, град, усиление юго-западного, западного ветра 15-20, порывы 25 м/с. Ночью 14-15 апреля местами ожидается понижение температуры до 0-5 мороза.
В период 12-14 апреля в связи с интенсивным снеготаянием и ожидаемыми осадками на реках Восточно-Казахстанской области ожидаются подъемы уровней воды, образование заторов льда, при этом возможны разливы и подтопления.
В ближайшие сутки 13 апреля в связи с прогнозом сильных дождей на низкогорных реках Алматинской, Южно-Казахстанской и Жамбылской областей ожидается формирование тало-дождевых паводков, склонового стока.
Фото: ic24.kz
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