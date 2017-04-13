Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В 2018 году Казахстан начнет экспортировать бензин и дизтопливо в Среднюю Азию

13 апреля 2017, 07:30

Сейчас 30 процентов высокооктанового бензина и более 10 процентов дизтоплива импортируются из соседних стран.

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев ответил на вопрос об обеспечении внутреннего рынка топливом, сообщает телеканал Астана.

Бозумбаев в очередной раз отметил, что после полной модернизации трёх НПЗ можно будет не только полностью обеспечивать внутренний рынок, но и регулировать цены на нефтепродукты.

Сейчас по данным министра, 30 процентов высокооктанового бензина и более 10 процентов дизтоплива импортируются из соседних стран.

"Но при этом уйти, мы же не закроем свои границы. У нас единый рынок, мы тем не менее по ценовой конъюнктуре все равно будем соотносится, и с Российской Федерацией и с Кыргызстаном, и с Белоруссией, и с Арменией. Хотим мы этого или не хотим. Но в основном мы будем за счет своих ресурсов обеспечивать внутренний рынок", - сказал Министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

Модернизация Атырауского и Павлодарского НПЗ завершится во втором полугодии. На Шымкентском заводе первый этап модернизации закончат этим летом. В июле здесь планируют выпускать высокооктановый бензин и дизтопливо экологического класса К-4 и К-5. Второй этап реконструкции, который завершится в следующем году, позволит предприятию перерабатывать до 6 миллионов тонн нефти в год.

По данным Бозумбаева, с увеличением производственных мощностей всех трёх крупных заводов страны, Казахстан начнёт экспортировать топливо в Среднюю Азию.

"Более чем на 2 миллиона тонн будет сверхпотребности выпущено бензинов. Где-то около миллиона тонн дизельного топлива мы начнем экспортировать. Сегодня вы знаете, что экспорт в основном закрыт, но наш рынок, это средняя Азия. Забегая вперед, скажу, Средняя Азия, Афганистан - это наш рынок. Там наш бензин, дизельное топливо знают, ждут. Я думаю, что мы будем в этом направлении в следующем году уже работать", - заявил Канат Бозумбаев.



Фото: National Business

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...