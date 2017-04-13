Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Джуд Лоу сыграет молодого Дамблдора в сиквеле «Фантастических тварей»

13 апреля 2017, 07:39

Съемки фильма, как отмечается, начнутся уже этим летом.

Британский актер Джуд Лоу сыграет молодого волшебника Альбуса Дамблдора в сиквеле «Фантастических тварей», передает Газета.ru.

«Джуд Лоу — феноменально талантливый актер, чьи я работы я обожаю, и я жду наконец возможности поработать с ним. Я уверен, ему удастся схватить все самые неожиданные аспекты [личности] Альбуса Дамблдора, о молодых годах которого рассказала Джоан Роулинг (автора книги. — «Газета.Ru»)», — заявил режиссер картины Дэвид Йейтс.

Съемки фильма, как отмечается, начнутся уже этим летом.

Ранее сообщалось, что «Фантастические твари» стали первым фильмом вселенной Гарри Поттера, получившим «Оскар».

Фото: Yodnews.ru

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...