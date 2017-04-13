Джуд Лоу сыграет молодого Дамблдора в сиквеле «Фантастических тварей»

Съемки фильма, как отмечается, начнутся уже этим летом.

Британский актер Джуд Лоу сыграет молодого волшебника Альбуса Дамблдора в сиквеле «Фантастических тварей», передает Газета.ru.





«Джуд Лоу — феноменально талантливый актер, чьи я работы я обожаю, и я жду наконец возможности поработать с ним. Я уверен, ему удастся схватить все самые неожиданные аспекты [личности] Альбуса Дамблдора, о молодых годах которого рассказала Джоан Роулинг (автора книги. — «Газета.Ru»)», — заявил режиссер картины Дэвид Йейтс.





Съемки фильма, как отмечается, начнутся уже этим летом.





Ранее сообщалось, что «Фантастические твари» стали первым фильмом вселенной Гарри Поттера, получившим «Оскар».



