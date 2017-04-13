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Роскомнадзор пообещал «административно воздействовать» на Первый канал из-за Шурыгиной

13 апреля 2017, 08:01

СМИ сообщают, что девушка в настоящий момент находится в психиатрической больнице.

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин в своём твиттере рассказал, что получил от Роскомнадзора ответ по поводу участия в передаче «Пусть говорят» несовершеннолетней жертвы изнасилования Дианы Шурыгиной, сообщает TJournal.
Ранее депутат пожаловался в надзорное ведомство на этот факт, заявив, что авторы программы нарушили закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Как говорится в ответе Роскомнадзора, ведомство будет «административно воздействовать» на Первый канал в связи с выходом программ с участием несовершеннолетней.

Позднее пресс-секретарь Роскомнадзора Валим Ампелонский подтвердил РБК, что ведомство намерено «в соответствии с действующим законодательством принять адекватные меры административного воздействия». В Роскомнадзоре также отметили, что по их мнению Рашкин «нарушил нормы деловой этики, опубликовав в социальной сети служебную переписку с руководством федерального органа исполнительной власти».

На запрос Рашкина в своём твиттере отреагировал и ведущий передачи «Пусть говорят» Андрей Малахов, пригрозив сделать программу про связь депутатов с мафией.



Как пишет Ura.ru, героиня передачи Диана Шурыгина в настоящий момент находится на лечении в психиатрической больнице.

В пресс-службе Первого Канала TJ рассказали, что в курсе ситуации с Роскомнадзором, но выразили уверенность, что у авторов передачи имелось разрешение от родителей Шурыгиной на её участие в эфире.

11 февраля «ВКонтакте» сняла рекламное объявление издания Life за использование фотографии несовершеннолетней Дианы Шурыгиной.

Фото: YouTube

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