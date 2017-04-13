Роскомнадзор пообещал «административно воздействовать» на Первый канал из-за Шурыгиной

СМИ сообщают, что девушка в настоящий момент находится в психиатрической больнице.

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин в своём твиттере рассказал, что получил от Роскомнадзора ответ по поводу участия в передаче «Пусть говорят» несовершеннолетней жертвы изнасилования Дианы Шурыгиной, сообщает TJournal

Ранее депутат пожаловался в надзорное ведомство на этот факт, заявив, что авторы программы нарушили закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».





Как говорится в ответе Роскомнадзора, ведомство будет «административно воздействовать» на Первый канал в связи с выходом программ с участием несовершеннолетней.



Интересный ответ пришёл из Роскомнадзора по поводу передач про Шурыгину. Обещают административно воздействовать на Первый канал. pic.twitter.com/EszdO6iaHy — Валерий Рашкин (@RashkinV) 12 апреля 2017 г.

Позднее пресс-секретарь Роскомнадзора Валим Ампелонский подтвердил РБК, что ведомство намерено «в соответствии с действующим законодательством принять адекватные меры административного воздействия». В Роскомнадзоре также отметили, что по их мнению Рашкин «нарушил нормы деловой этики, опубликовав в социальной сети служебную переписку с руководством федерального органа исполнительной власти».



На запрос Рашкина в своём твиттере отреагировал и ведущий передачи «Пусть говорят» Андрей Малахов, пригрозив сделать программу про связь депутатов с мафией.









А может сделаем эфир про связь депутатов с криминальным миром? https://t.co/x6kbeq6x0A — Андрей Малахов (@a_malahov) 12 апреля 2017 г.





Как пишет Ura.ru, героиня передачи Диана Шурыгина в настоящий момент находится на лечении в психиатрической больнице.

В пресс-службе Первого Канала TJ рассказали, что в курсе ситуации с Роскомнадзором, но выразили уверенность, что у авторов передачи имелось разрешение от родителей Шурыгиной на её участие в эфире.

11 февраля «ВКонтакте» сняла рекламное объявление издания Life за использование фотографии несовершеннолетней Дианы Шурыгиной.



