Роскомнадзор пообещал «административно воздействовать» на Первый канал из-за Шурыгиной
13 апреля 2017, 08:01
СМИ сообщают, что девушка в настоящий момент находится в психиатрической больнице.
Депутат от КПРФ Валерий Рашкин в своём твиттере рассказал, что получил от Роскомнадзора ответ по поводу участия в передаче «Пусть говорят» несовершеннолетней жертвы изнасилования Дианы Шурыгиной, сообщает TJournal.
Ранее депутат пожаловался в надзорное ведомство на этот факт, заявив, что авторы программы нарушили закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Как говорится в ответе Роскомнадзора, ведомство будет «административно воздействовать» на Первый канал в связи с выходом программ с участием несовершеннолетней.
Интересный ответ пришёл из Роскомнадзора по поводу передач про Шурыгину. Обещают административно воздействовать на Первый канал. pic.twitter.com/EszdO6iaHy— Валерий Рашкин (@RashkinV) 12 апреля 2017 г.
Позднее пресс-секретарь Роскомнадзора Валим Ампелонский подтвердил РБК, что ведомство намерено «в соответствии с действующим законодательством принять адекватные меры административного воздействия». В Роскомнадзоре также отметили, что по их мнению Рашкин «нарушил нормы деловой этики, опубликовав в социальной сети служебную переписку с руководством федерального органа исполнительной власти».
На запрос Рашкина в своём твиттере отреагировал и ведущий передачи «Пусть говорят» Андрей Малахов, пригрозив сделать программу про связь депутатов с мафией.
А может сделаем эфир про связь депутатов с криминальным миром? https://t.co/x6kbeq6x0A— Андрей Малахов (@a_malahov) 12 апреля 2017 г.
Как пишет Ura.ru, героиня передачи Диана Шурыгина в настоящий момент находится на лечении в психиатрической больнице.
В пресс-службе Первого Канала TJ рассказали, что в курсе ситуации с Роскомнадзором, но выразили уверенность, что у авторов передачи имелось разрешение от родителей Шурыгиной на её участие в эфире.
11 февраля «ВКонтакте» сняла рекламное объявление издания Life за использование фотографии несовершеннолетней Дианы Шурыгиной.
Фото: YouTube
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