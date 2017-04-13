Экс-чемпион посоветовал Головкину "знать свое место" и соглашаться на предложение "Канело"

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях американец Эдриен Бронер (32-2, 24 КО) заявил, что мексиканец Сауль "Канело" Альварес (48-1-1, 34 КО) не просто победит казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) в их потенциальном поединке, а сделает это нокаутом, сообщает Vesti.kz.





В пользу своей теории Бронер привел в пример полусредневеса из Британии Келла Брука, который, по его словам, потряс Головкина в их бою. Также американец считает, что казахстанец является "стороной B" в переговорах с "Канело", и поэтому должен "знать свое место" и принять предложение мексиканца. Сообщалось, что промоутеры "Канело" предлагали казахстанцу фиксированный гонорар в 15 миллионов долларов за бой в сентябре, но позже они его отозвали.





"Головкин ведь никогда не получал таких гонораров в своей карьере. И он не дрался с топовыми соперниками до этого времени. Если он победит Альвареса, то в реванше будет станет "стороной А", но сейчас он "сторона B", это очевидно. Поэтому его предложение весьма справедливое. Это будет адский бой, в котором "Канело" побьет его. Даже думаю, что нокаутирует. Головкин слишком много пропускает. Послушайте, даже Келл Брук потряс его, а если бы Брук был настоящим средневесом, то их бой получился бы совсем иначе", - заявил Бронер в интервью Figthub.com.





При этом американец не в первый раз делает заявления в адрес Головкина. Бронер и ранее говорил, что "Канело" нокаутирует казахстанца. Кроме того, он критиковал GGG за незнание английского языка.



