В Хабаровске проверяют видеоролик с тигром, гуляющим по торговому центру

"Видео такое есть. Но когда на место прибыли наряды, тигра не обнаружили. Будем проводить проверку, опрашивать владельца здания, а также цирк-шапито, который сейчас в городе", — сказал собеседник агентства.

Ранее одно из СМИ опубликовало видео, на котором амурский тигр идет по холлу торгового центра, людей вокруг нет.

По его словам, цирк находится в отдалении от ТЦ, и тигр не сбегал оттуда. В самом здании комплекса сейчас подобных экспозиций нет.





"Проверяется также информация о том, что цирк снимал в ТЦ промо-ролик", — добавил собеседник агентства.





В администрации ТЦ пока затруднились прокомментировать видео с тигром.