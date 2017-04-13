В ходе рабочей поездки в район М.Жумабаева аким СКО озвучил необходимость строительства комбикормового завода

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов побывал с рабочей поездкой в районе Магжана Жумабаева. Первым объектом посещения стал племрепродуктор ТОО «НурСенАгро», который находится в селе Байтерек, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-служба акима области.





На данном предприятии разводят КРС красной степной породы и немецкий симментал. Сегодня здесь насчитывается более тысячи голов. А начиналось все, как рассказал директор ТОО Канат Сыздыков, в 2011 году, когда из Германии сюда завезли 430 голов симментальской породы.





«Ежегодно мы реализуем племяной молодняк подсобным личным хозяйствам, другим КХ, ТОО для дальнейшего воспроизводства и разведения. Наше направление – молочное. Молоко мы сдаем в молокоперерабатывающие заводы Северо-Казахстанской области, в частности, ТОО «Маслодел». Ежедневно общий надой составляет 5,5-6 тонн молока. Общее поголовье дойного стада – 460 голов. На животноводческой ферме работают 50 человек – специалисты, работники», - рассказал Канат Сыздыков.









В этом году руководство предприятия планирует дополнительно построить коровник беспривязного содержания на 400 голов со всем необходимым оборудованием и современным молочным комплексом.

В ходе беседы глава региона акцентировал внимание на необходимости открытия комбикормового завода.





«Если мы будем заниматься животноводством, то нам в обязательном порядке потребуется комбикормовый завод, который бы работал на всю нашу область. Этому заводу мы бы помогли в становлении. Потому что это важно. Вот этот резерв мы должны использовать. Если есть инвестор, который готов вкладывать, то мы поможем по механизмам», - отметил Кумар Аксакалов.

Также аким области подчеркнул необходимость увеличения экспорта мясной продукции.









«Мы экспортировали 755 тонн мяса за прошлый год. С нашими возможностями мы можем больше. Это наша главная отрасль –сельское хозяйство. Продукция должна быть экспортоориентированной. Пока еще мы не используем полностью свои резервы. Мы должны получать молоко, которое должно экспортироваться, перерабатываться. Нужно строить такие фермы, надо предпринимателей заинтересовывать. Всеми возможными государственными механизмами открывать рабочие места и заниматься экспортом», - сказал глава региона.









Следующим объектом, который посетил аким области, стал колледж профессиональной подготовки и сервиса. Здесь учат студентов по специальностям – электрогазосварщик, повар, тракторист машинист сельскохозяйственного производства, швея. Кумар Аксакалов встретился со студентами и подчеркнул необходимость подготовки сильных специалистов.





«Хороших специалистов сегодня днем с огнем иной раз не найдешь. Порой лучше иметь хорошую профессию, рабочую, чем диплом университета. То, что человек имеет диплом университета, это еще ничего не означает. Вот хорошая рабочая профессия - это важно. Хороший рабочий везде нужен и везде он будет востребован. Ваша специальность очень нужна для нашего региона. Хочу пожелать вам продуктивно проводить время, чтобы вы научились работать, получили знания и не потеряли возможности. С каждым годом техника становится все сложнее и сложнее. На современных тракторах надо работать с очень хорошей профессиональной подготовкой. Это ваше будущее. Хороший рабочий сегодня на вес золота. Вот это вы должны понять», - резюмировал глава региона.





Акиму области продемонстрировали процесс обучения студента на учебном симуляторе по вождению автомобиля и спецтехники. Оборудование позволяет отработать водительские навыки в любых дорожных условиях.

«У нас эту технику можно сделать самим, на наших заводах. Здесь ничего сложного нет. К тому же, в наших колледжах вот такое оборудование востребовано. Нужно переговорить с предприятиями», - поручил Кумар Аксакалов.





Во время беседы со студентами аким области отметил, необходимость дуального образования. В регионе насчитывается 25 колледжей, в 19 из них обучают по дуальному образованию. Кумар Иргибаевич сказал, что работа по охвату всех колледжей области дуальным образованием будет продолжена.





Далее глава региона ознакомился с условиями проживания студентов в общежитии. Он осмотрел спальные комнаты, побеседовал с руководством и воспитателями. Аким области акцентировал внимание на необходимости привлечения ребят к общественно-полезному труду, занятиям спортом и творчеством. Что в свою очередь будет способствовать всестороннему развитию подрастающего поколения.





Также в ходе рабочей поездки аким области ознакомился с подготовкой к паводковому периоду в районе. В этом году ситуацию специалисты и местные исполнительные органы дополнительно контролируют с помощью квадрокоптера. Главе региона продемонстрировали текущее состояние озера в центре города Булаево. Здесь ежедневно выкачивают около 6 тысяч кубов воды. За счет чего уровень воды спал на 40 см. Также в целях недопущения подъема уровня водоема проведено углубление с восточной и южной стороны. Специалисты заверили акима области, что на данный момент ситуация стабильна.





Директор ТОО «Аби-жер» Игорь Гришанов проинформировал главу региона о своей деятельности - установке котлов на биомассе.





«В 2016 году мы установили 2 котельные с оборудованием европейского производителя. Во-первых, мы используем местное сырье - солома, древесина. Деньги остаются в районе. Второй момент – это температурный режим. Это постоянная температура. Кроме этого, здесь автоматическая система и экономия по деньгам», - рассказал Игорь Гришанов.





В планах компании – установить еще 4 котельные с автономной системой отопления на биомассе. Глава региона порекомендовал рассмотреть возможность реализации данных проектов в рамках государственно-частного партнерства. Для этого необходимо произвести экономические расчеты.





«Все это должно дать соответствующий эффект. Государственные расходы на содержание объектов должны снижаться. Если все это сложится так, как мы посчитаем, и от этого будет соответствующий экономический эффект, то мы пойдем на то, чтобы все наши котельные перевооружить. Проект очень хороший, интересный, нам нужна такая выкладка», - резюмировал Кумар Иргибаевич.









Далее аким СКО ознакомился с продукцией местных сельхозтоваропроизводителей, а также работами народных умельцев.





Рассказывая о социально-экономическом развитии района М.Жумбаева, аким района Аскар Бегманов, проинформировал Кумара Аксакалова о подготовке к весенне-полевым работам. В этом году в районе планируют засеять 365,7 тыс.га – зерновых, 44 тыс.га – масличных, 13, 2 тыс.га – кормовых. Более подробно актуальную тему обсудили уже на встрече с аграриями.





«Сельское хозяйство должно быть локомотивом движения страны, экономики. Существуют всевозможные программы субсидирования. Насколько сегодня мы всеми имеющими механизмами воспользовались? Каждому из вас дано право работать на земле. Надо этим правом воспользоваться, платить налоги. У нас уровень заработной платы, к сожалению, недостаточный. По итогам 2016 года у нас средняя заработная плата составляет 97 тысяч тенге по области. Большая часть это - сельхозники. У нас есть резервы для того, чтобы заработную плату людям повышать. Мы будем просить вас об этом. Мы будем с вами работать на эту тему. Скрытый резерв в чем? В повышении производительности труда. Тот, кто работает с землей соответствующее, повышает производительность труда, там и заработная плата растет», - резюмировал Кумар Иргибаевич.









Также аким области подчеркнул необходимость развития животноводства и поддержки в этом направлении личных подсобных хозяйств.





В завершение поездки глава региона Кумар Аксакалов встретился с общественностью района, были обсуждены текущие вопросы и планы по развитию района и региона в целом.





В ходе встречи за вклад в социально-экономическое развитие области и участие в общественной жизни региона Кумар Аксакалов вручил благодарственное письмо председателю совета ветеранов Авангардского сельского округа Марату Шарипову.





Фото: Пресс-служба акима СКО



