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Трамп пригрозил Северной Корее атомными подлодками

13 апреля 2017, 08:55

11 апреля Трамп позвонил Си Цзиньпину и озвучил данную просьбу в ходе продлившегося около часа телефонного разговора.

Президент США Дональд Трамп попросил председателя КНР Си Цзиньпина передать руководству Северной Кореи, что у Вашингтона на вооружении есть не только авианосцы, но и атомные подлодки, сообщает Lenta.ru.

Как пишет The Wall Street Journal, 11 апреля Трамп позвонил Си Цзиньпину и озвучил данную просьбу в ходе продлившегося около часа телефонного разговора.

"Нельзя позволить КНДР иметь ядерное оружие. Пока у них нет средств доставки [подобных вооружений], однако они у них появятся", — такое мнение высказал президент США.

Он добавил, что отправка Соединенными Штатами авианосной группы к Корейскому полуострову «означает сдерживание Пхеньяна от дальнейших действий».

12 апреля информированный источник в российских силовых структурах рассказал «Ленте.ру», что в состав разворачивающейся близ побережья Кореи группировки ВМС США входит по меньшей мере один модифицированный ракетоносец типа «Огайо», несущий 154 ракеты «Томагавк». По его словам, атомная субмарина присоединилась к авианосному ударному соединению во главе с авианосцем «Карл Винсон».

8 апреля сообщалось, что к побережью Кореи выдвигается авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон». 10 апреля стало известно, что Вашингтон неожиданно развернул корабли, которые должны были зайти в австралийские порты, к берегам Южной Кореи.

Фото: Reuters

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