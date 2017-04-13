В Колумбии число жертв наводнений выросло до 320 человек

По меньшей мере 320 человек погибли в результате наводнений и схода селевых потоков в колумбийском муниципалитете Мокоа. Об этом сообщила в среду администрация президента , передает , передает ТАСС





По ее данным, среди жертв удара стихии 118 несовершеннолетних. Травмы получили 332 человека. Как отмечает администрация президента, все пострадавшие были выписаны из больниц.





Напомним, в ночь на 1 апреля на Мокоа (департамент Путумайо, юго- запад Колумбии) обрушился проливной ливень, в результате которого из берегов вышли три реки. Образовавшиеся селевые потоки уничтожили десятки домов. В настоящее время в Мокоа продолжается разбор завалов и ведутся работы по восстановлению инфраструктуры. Власти планируют, что занятия в школах в муниципалитете возобновятся 17 апреля.





Более 6 млрд песо (2 млн долларов) было переведено на счет, открытый правительством для сбора средств для пострадавших.



