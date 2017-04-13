Как весело провести эту весну - 5 советов

Вот и наступила долгожданная весна, солнце все чаще выглядывает из-за туч и на улице становится все теплее. Многих людей вместо радости в это время года настигает грустное настроение и усталость.

Каждый день по утрам вставать с кровати становится настоящей пыткой, а для занятий спортом и работы, кажется, нет никаких сил. У многих появляется проблемы с концентрацией внимания, раздражительность и недовольство собой. На этой почве обостряются отношения в семьи и на работе. Причиной такого состояния считают гиподинамию и то, что люди всю зиму не видят солнечных лучей и находятся в помещениях с центральным отоплением. Поэтому они становятся инертными и страдают депрессиями, им не хочется двигаться и разговаривать.

Все это приводит к повышению нагрузки на наш организм, на процессы кровообращения и нервную систему, что снижает защитных силы и иммунитет людей. Именно поэтому люди чаще болеют весной разными инфекциями, чувствуют себя разбитыми и усталыми. Особенно сильно весной настроение меняется у женщин. Ученые утверждают, что все дело в гормонах, концентрация которых весной у женщин начинает сильно меняться. Кроме того, все живое на планете подчиняется биоритмам, благодаря которым у людей в разное время года бывает неодинаковое самочувствие, меняется эмоциональный фон и способность выдерживать умственные нагрузки.

Психологи считают, что весенние проблемы часто зависят от особенностей характера и могут быть надуманными самим человеком. Если человек оптимист по природе, то ему в любую погоду солнышко светит, а пессимистам даже в солнечную погоду пасмурно на душе. А женщины по природе больше подвержены грустному настроению, чем мужчины, потому что более эмоциональны и чувствительны. Можно считать, что официального объяснения весеннему настроению не найдено. Однако то, что весна влияет на нас и у людей проявляются сезонные обострения болезней и ухудшается настроение, вполне реальны.

Диетологи советуют весной перейти на более легкую пищу, так как в теплое время года наш организм затрачивает меньше энергии . Поэтому чем меньше жирной пищи и больше витаминов, тем лучше организм адаптируется к новым условиям.



А мы нашли 5 легких советов, как поднять себе настроение и как весело провести эту весну.





Рэй Брэдбери

Волшебный писатель-фантаст, у которого есть просто магические произведения, пробуждающие сильное желание жить, влюбляться, мечтать... Книга месяца "Летнее утро, летняя ночь". Это сборник рассказов о любви, дружбе, красоте и романтике... очень нежных и по-своему трогательных.





Вечерние прогулки

Вся радость апреля и мая заключается в том, что вечером светло и ноги сами выносят тебя на улицу. Приятно гулять по вечернему городу, разговаривать о важном с близким человеком, просто радоваться жизни. Любить жизнь. Именно в этих мелочах, моментах, заключается жизнь,счастье... И да, прогуляйтесь с мамой или с другим членом семьи, если давно этого не делали, этот вечер вам запомнится на всю жизнь.





Юбки

Настала пора девочкам носить юбки, платья и забыть про джинсы и брюки до лучших времен. Щеголять по улицам города и нравиться самим себе и окружающим!





Посткроссинг

Распечатать свои открытки или купить стопку красивых цветочных карточек и отправить людям из разных стран... А потом получать от неизвестных людей из разных уголочков планеты и радоваться :) Это так волнительно и так приятно! Ресурсы для построссинга: Intpostage, postcrossing.





Танцы

Танцы перед зеркалом пока никто не видит или походы на проф. курсы, или попытки научить своего молодого человека вальсировать... Какие хотите. Но это приносит счастье, счастье, счастье..





Наиболее эффективно избавляют от стресса и беспокойства уроки танго; здоровье женщин, занимающихся два раза в неделю восточными танцами, за год улучшилось с 5,54 пунктов до 9,9 по десятибалльной шкале. Так что если вам очень грустно, включайте музыку и танцуйте так, будто вас никто не видит.





Источники: Алматы | Almaty 365 ira-sunshiny ВКонтакте, meduniver.com

Фото: fortunita.info



