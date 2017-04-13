Пасха 2017: Когда пекут куличи, что нужно знать

Православные верующие активно готовятся к Пасхе, которая состоится уже в то воскресенье. Многие хозяйки пекут по традиции куличи, отметим, что их пекут даже в семьях, которые не считают себя верующими . По статистике прошлых лет, каждый четвертый атеист принимает решение приготовить на Пасху кулич, крашеные яйца и некоторые другие характерные кушанья. При этом некоторые даже отправляются в церковь, что освятить куличи и яйца.





Знать, когда пекут куличи, нужно для того, чтобы успеть на церковную службу. А если освящать продукты на Пасху не собираются, приготовить все можно даже в Светлое Воскресенье. Но выпечка куличей требует знания определенных тонкостей, независимо от того, когда их пекут.



Когда нужно печь куличи

Если хозяева дома готовятся идти на пасхальную службу, необходимо заранее высчитать время приготовления. К тому моменту, когда с куличами выходят из дома, они должны полностью остыть, а глазурь на них – затвердеть. Яйца принять красить утром в Великий (он же Чистый) Четверг. А куличи выпекают в субботу утром. Освящение происходит или в субботу вечером, или в воскресенье рано утром. Но если рассчитывать, что с корзинкой отправляются на вечернюю службу, которая потом переходит во всенощную, подготовиться ко всему нужно заранее.

Время приготовления куличей бывает разным, и зависит от рецепта. Классическое дрожжевое тесто для кулича, которое подходит два раза и долго вымешивается вручную, готовится в течение пяти-шести часов. Потом куличи выпекаются и после печи остывают. Горячую выпечку выносить на свежий воздух нельзя. Пасха выпадает на достаточно холодное время года, и на воздухе неостывшая сдоба быстро зачерствеет. Есть рецепты, по которым приготовление куличей занимает больше или меньше времени. При расчете времени обычно считают, что должно пройти хотя бы два часа после того, как кулич вынут из духовки. Но лучше, если от момента нанесения глазури до начала всех прочих манипуляций с ним пройдет от четырех до шести часов.





Как пекут куличи

В рецептах куличей обычно оговариваются все необходимые действия. Но для хозяйки, которая печет куличи первый раз в жизни, существует много неизвестных нюансов. Так, тесто на куличи не терпит спешки и неаккуратного обращения. Упасть оно может от сквозняков и от резких встрясок. Но не стоит бояться того, что единожды оступившись с тестом в руках, результата уже не добиться. Как правило, тесто плохо подходит тогда, когда в комнату постоянно кто-то входит, хлопает дверями.

Залог пышного теста в хорошей муке. На куличи идет мука высшего сорта, в меру отлежавшаяся. Дрожжевое тесто из недавно помолотой муки подходит плохо, а при выпекании может опасть или треснуть. Муку просеивают, чтобы ее частички лучше расходились в тесте. Лучше просеять муку дважды.

Остальные продукты тоже подготавливают перед внесением в тесто. То, что хранилось в холодильнике, надо немного подогреть. Творог измельчается, чтобы в тесте не образовывалось неоднородных комочков, мешающих подходить. Изюм и другие добавки смешивают предварительно с небольшим количеством муки, тогда они будут распределяться в тесте равномернее.

Форма для выпечки должна быть из тонкого металла. Подходят жестяные формы, специальные и сделанные из кофейных банок, а также стальные и алюминиевые. Специальное огнеупорное стекло для выпечки тоже допустимо использовать, а эмалированная посуда для выпечки куличей используется, наверно, в девяти случаях из десяти. Чтобы тесто не пристало к стенкам и не подгорело, форму необходимо выстилать промасленной бумагой. Для этого вырезается круглый кусок бумаги на дно и прямоугольный на стенки. Внутри края кусков бумаги должны лежать внахлест, а снаружи немного выступать над краями формы. Тогда кулич получится высоким и ровным.

В духовку ставят куличи одного размера, отдельно большие и отдельно маленькие. Связано это с тем, что нежелательно часто заглядывать в духовку для проверки готовности теста. Когда вынимают готовые маленькие куличи, можно задеть и повредить большие. Но это относится не ко всем видам теста. Скороспелое дрожжевое, например, не реагирует на сквозняки и встряски так же, как приготовленное по сложной технологии с добавлением большого количества яиц и сметаны. Тем более, что куличи придется передвигать по духовке, поворачивать разными боками.

Если тесто на куличах поднимается слишком сильно, можно остановить его, накрыв листом бумаги или фольги. Для этого нужно дождаться, когда оно поднимется чуть-чуть выше, чем хотелось бы. Под тяжестью листа верхушка немного опадает. Когда верх горит, исправить положение можно двумя способами. Либо накрыв верх влажным листом бумаги, либо поставив в духовку сосуд с водой. Подгоревшая верхушка может быть обрезана и замаскирована под глазурью, а бока, защищенные бумагой, можно поскрести ножом. Хуже, если кулич плохо пропекся на боках. Обнаружив это, можно быстро, пока он не остыл, вернуть кулич в духовку уже без формы.





Источник: www.womenclub.ru