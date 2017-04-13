Защита уроженца Казахстана, обвиняемого во взломе Yahoo, оспорит отказ в освобождении
13 апреля 2017, 09:38
Баратов и хакер Алексей Белан получали незаконный доступ к личной информации граждан США и России.
Адвокат выходца из Казахстана Карима Баратова, обвиняемого в США во взломе аккаунтов Yahoo, намерена подать апелляцию на решение суда, отказавшегося выпустить его под залог, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBC.
"После внимательного изучения решения и нашей начальной аргументации – мы можем спокойно сказать, что у нас есть основания, однако мы не можем раскрывать детали", — сказал его адвокат Амедео ДиКарло (Amedeo DiCarlo).
Два крупных взлома аккаунтов Yahoo, о которых стало известно в прошлом году, привели к тому, что цена сделки по продаже компании Yahoo американской Verizon, первоначально согласованная на отметке в 4,83 миллиарда долларов, понизилась на 350 миллионов долларов.
Карим Баратов был арестован по ордеру властей США в канадском Торонто. По данным Минюста США, уроженец Казахстана Баратов является обладателем канадского паспорта. Однако МИД Казахстана заявил, что Баратов не имеет гражданства Казахстана.
Сторона обвинения считает, что Баратов и другой обвиняемый хакер Алексей Белан получали незаконный доступ к личной информации граждан США и России через взлом сетей компаний, предоставляющих сервисы электронной почты, в том числе Yahoo. Атакам подверглись дипломаты, члены правительств обеих стран, коммерческие компании и журналисты.
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Фото: istory.kz
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