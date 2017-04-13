Задержаны подозреваемые в смерти студента в Алматы
13 апреля 2017, 09:39
Полиция считает причастными к гибели первокурсника Аграрного университета двух студентов второго курса этого вуза.
Задержаны двое подозреваемых в драке, в которой погиб студент Казахского национального аграрного университета, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел Алматы.
"По подозрению в совершении преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания двое студентов 2 курса данного ВУЗа. Проверяется причастность других лиц к данным противоправным действиям", — говорится в сообщении.
Происшествие квалифицируется по двум статьям Уголовного кодекса — статья 106 часть 3 (тяжкое причинение вреда здоровью, повлекшее смерть) и статья 194 (вымогательство).
Напомним, в ночь на 12 апреля в общежитии университета произошла массовая драка. В результате конфликта погиб студент-первокурсник.
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Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Вестник Кавказа
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