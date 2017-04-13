В Астане оштрафовали частную клинику, после лечения в которой скончался ребенок

В Астане привлечена к ответственности частная клиника, пропагандирующая китайскую медицину, после лечения в которой скончался ребенок, 2016 года рождения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на прокуратуру города.





Как выяснили в прокуратуре, в Управление внутренних дел района «Есиль» поступило сообщение о том, что в ГККП «Городская детская инфекционная больница» скончался малыш, поступивший с диагнозом «Цирроз печени», Он принимал лечение в частной клинике, пропагандирующей китайскую медицину.





«В ходе досудебного расследования установлено, что родители малыша обратились за медицинской помощью к народным целителям, пропагандирующим китайскую медицину в частную клинику для снижения лейкоцитов в организме ребенка, где ребенок получал инфузии в вену в течение 5 дней, дома принимал биологические активные добавки китайского производства по 2 таблетки в день», - рассказали в прокуратуре.





Прокуратура района совместно с Департаментом по контролю за медицинской и фармацевтической деятельностью провели проверка, по результатам которой прокуратурой района внесен акт прокурорского реагирования в адрес Департамента с постановкой вопроса о лишении лицензии частной клиники на медицинскую деятельность.





В свою очередь, Департамент направил в Специализированный межрайонный административный суд Астаны административное дело о лишении лицензии клиники на медицинскую деятельность.





Постановлением суда руководство клиники привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 294 970 тенге (130 МРП) с взысканием в доход государства, а также подвергнуто административному взысканию в виде штрафа 56 725 тенге (25 МРП) с взысканием в доход государства без конфискации предметов совершения административного правонарушения.





Фото: Костанайские новости







