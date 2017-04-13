Пара плодов манго продана в Японии за рекордную сумму
13 апреля 2017, 09:47
Манго уникального местного сорта приобрел владелец одного из универмагов в городе Фукуока.
Пара плодов манго уникального местного сорта была продана на аукционе в южном японском городе Миядзаки за рекордно высокую цену - 400 тысяч иен (почти 3,7 тысяч долларов США). Победителем торгов, как сообщает информационное агентство Kyodo, стал владелец одного из универмагов в городе Фукуока, передает ТАСС.
Аукционы такого рода регулярно проводятся в Японии. В мае прошлого года, например, на торгах в городе Саппоро пара дынь знаменитого в стране сорта "Юбари" была продана за небывалую в истории сумму 3 млн иен - более $18,4 тыс. по текущем у курсу.
К торгам такого рода допускаются только лучшие плоды местного "Солнечного сорта" с ярко алой кожицей, с уровнем содержания сахара более 15% и весом свыше 350 граммов каждый. Общий вес нынешней рекордной пары плодов - более килограмма.
Как сообщается, покупатель намерен выставить покупку в витрине в рекламных целях.
Фото: whstatic.com
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