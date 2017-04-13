Ж.Туймебаев напомнил китайским инвесторам о необходимости подготовки местных специалистов

Сегодня в Южно-Казахстанскую область со специальным рабочим визитом прибыл Министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

В первую очередь, в Шымкенте глава ведомства и аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев ознакомились с ходом модернизации нефтеперерабатывающего завода.

Руководство АО «Казмунайгаз» доложило министру о завершении механических работ на первом этапе проекта, а на втором этапе проводятся строительно-монтажные работы. Сегодня, на нефтеперерабатывающем заводе «ПетроКазахстан» в строительных работах участвуют около 4 тыс. специалистов, в том числе 1000 казахстанских специалистов.

Напомним, сегодня в стране продолжаются работы по модернизации трех НПЗ. Во втором полугодии текущего года ожидается завершение работ по модернизации Атырауского нефтеперерабатывающего завода и Павлодарского нефтехимического завода. А работы по модернизации Шымкентского нефтеперерабатывающего завода планируется завершить в первом полугодии 2018 года.

«На модернизацию трех заводов выделены значительные средства. Данная модернизация проводится за счет собственных средств заводов и привлечения кредитных ресурсов. После модернизации в целом, в стране улучшится качество бензина, стабилизируются цены на керосин и дизельное топливо. Самое главное, в 2019 году Казахстан перестанет быть зависимым от российских нефтепродуктов», - сказал министр энергетики Канат Бозумбаев.

Стоит отметить, что около 30% спроса на автобензин приходиться на импортные поставки с НПЗ России. Если 70% обеспечивается за счет трех наших нефтеперерабатывающих заводов, то оставшиеся 30% топлива завозится извне.

На специальном совещании с участием министра, аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев напомнил китайским инвесторам обратить внимание на два самых актуальных вопроса.

«Нефтеперерабатывающий завод «Петроказахстан» является одним из крупнейших в области налогоплательщиком. Доля местных работников на данном предприятии должна быть больше. С целью трудоустройства местных специалистов, я бы посоветовал обратить внимание на проблему профессионально-технической подготовки специалистов. Для этого было бы правильно взять под свою опеку специализированный профессионально- технический колледж в областном центре, Также, с целью обмена опытом отправлять местных работников за рубеж», - сказал Ж.Туймебаев.

Отметим, что во втором полугодии текущего года завершается первый этап модернизации Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. По завершению первого этапа в стране начнут производить бензин и дизельное топливо в соответствии со стандартами Евро-4, Евро-5.

После этого, рабочая группа во главе с Министром энергетики РК Канатом Бозумбаевым посетила городскую котельную, запуск которой состоялся в 2015 году, в рамках программы «Нурлы жол». Мощность котельной составляет 160 Гкал-час. В административном деловом центре города, котельная обеспечивает теплом 28 многоэтажных жилых домов и 6 административных зданий. На строительство котельной затрачено 3,4 млрд. тенге.