Назарбаев произвел назначение в Администрации Президента

Распоряжением Нурсултана Назарбаева Муханов Максат Нурдаулетович назначен заведующим Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Муханов Максат Нурдаулетович родился 8 января 1967 года в Алматы. В 1991 года окончил Казахский педагогический университет им. Абая. По специальности преподаватель истории, обществоведения и права. В 1996-1997 годах завершил учебу в Национальной Высшей Школе Госудаpственного Упpавления. Перед назначением в Администрацию Президента РК занимал должность главного экономиста АО «Институт экономических исследований» МНЭ РК.

Трудовой стаж:

· Учитель средней школы (1991-1993);

· Эксперт 1-й категории, ведущий специалист МВЭС Республики Казахстан (1993-1994);

· Главный специалист, помощник министра промышленности и торговли Республики Казахстан (1994-1996);

· Главный специалист, начальник отдела, заместитель начальника управления стратегии национального развития Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (1997-1999);

· Заведующий сектором, заместитель заведующего Аналитическим центром Совета безопасности Республики Казахстан (1999-2002);

· Заместитель, первый заместитель генеральный директора РГП «Институт экономических исследований» Минэкономики Республики Казахстан (2002-2003);

· Заведующий отделом социально-экономического анализа Администрации Президента Республики Казахстан (07.2003-01.04.2004);

· Заведующий отделом социально-экономического анализа Управления экономической политики Администрации Президента Республики Казахстан (01.04.2004-24.03.2005);

· Заместитель заведующего, заведующий отделом социально-экономического анализа Администрации Президента Республики Казахстан (24.03.2005-20.06.2006);

· Заместитель председателя правления, корпоративный секретарь, управляющий директор акционерного общества «Фонд устойчивого развития «Қазына» (05.2006-02.2008);

· Заведующий Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента Республики Казахстан (14.02.2008-09.2011);

· Президент акционерного общества «Институт экономических исследований» при Министерстве экономического развития и торговли Республики Казахстан (09.2011-02.2016);

· Главный экономист АО «Институт экономических исследований» МНЭ РК (с 02.2016).