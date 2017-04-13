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Сильвестр Сталлоне судится с Warner Brothers

13 апреля 2017, 10:03

Помимо выплаты причитающихся ему средств Сталлоне рассчитывает на компенсацию.

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне подал в суд на киностудию Warner Brothers Entertainment, обвинив ее в невыплате его доли от кассовых сборов фильма "Разрушитель" (Demolition Man, 1993), пишет Вести.ру со ссылкой на Bloomberg.

В поданном в суд в Лос-Анджелесе иске заявлено, что, по условиям контракта, актер должен был получить 15 процентов от сборов картины в случае, если они превысят 125 миллионов долларов. Помимо выплаты причитающихся ему средств Сталлоне рассчитывает на компенсацию — ее размер не указывается. 70-летний актер также надеется, что победив в суде, положить конец повсеместной, по его словам, практике, при которой киностудии частично лишают актеров их законных выплат.

Согласно заявлению принадлежащей Сталлоне компании Rogue Marble Productions, "Разрушитель" заработал в мировом прокате более 159 миллионов долларов. Однако, отмечается в иске, владеющая правами на ленту Warner Brothers заявила, что фильм с бюджетом 57 миллионов долларов не окупился.

После того, как Rogue Marble Productions потребовала разъяснить ситуацию, киностудия отправила Сталлоне чек на сумму 2,8 миллиона долларов без каких-либо объяснений.

Фото: rtr-vesti.ru

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