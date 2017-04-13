Противотанковую мину добровольно принес в полицию житель Кокшетау
13 апреля 2017, 10:06
Мужчина решил за вознаграждение сдать в полицию две военные мины.
Житель Кокшетау в рамках акции по добровольной сдаче оружия принес в полицию противотанковую и противопехотную мину "Ведьма", сообщили в департаменте внутренних дел.
В полицию областного центра обратился местный житель с заявлением о сдаче за вознаграждение боеприпасов.
"К немалому удивлению стражей горожанин сдал противотанковую мину ТМ-57 и противопехотную мину ОЗМ-72. Сейчас мины направлены на экспертизу, после будет вынесено решение и оценка стоимости, подлежащей выплате гражданину",- рассказали в полиции.
Противотанковая противогусеничная нажимного действия мина ТМ-57 разработана в СССР в 1956 году. Мина представляет собой плоскую округлую металлическую коробку. Внутри коробки помещён заряд взрывчатки, а сверху устанавливается взрыватель.
Противопехотная мина ОЗМ-72 — осколочная заградительная мина, которую еще называют "Ведьмой". Она является противопехотной выпрыгивающей миной кругового поражения. Мина была разработана в СССР и принята на вооружение в 1973 году.
Источник: Sputnik Казахстан
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