Противотанковую мину добровольно принес в полицию житель Кокшетау

Мужчина решил за вознаграждение сдать в полицию две военные мины.

Житель Кокшетау в рамках акции по добровольной сдаче оружия принес в полицию противотанковую и противопехотную мину "Ведьма", сообщили в департаменте внутренних дел.





В полицию областного центра обратился местный житель с заявлением о сдаче за вознаграждение боеприпасов.



