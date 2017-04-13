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Новости за сегодня

Казахстан возглавил Комитет ВТО по торговле и окружающей среде

 

Посол Казахстана в Швейцарии, Постоянный представитель РК при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Жанар Айтжанова возглавила Комитет ВТО по торговле и окружающей среде, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Состоявшееся назначение свидетельствует о высоком доверии стран-членов ВТО к Казахстану. В текущем году в рамках подготовки к XI Министерской конференции ВТО, которая состоится 11-14 декабря 2017 г. Буэнос-Айресе (Аргентина), на новых председателей органов ВТО возлагается большая ответственность за активизацию обсуждений среди членов Организации в целях достижения успешных результатов Министерской конференции.

Ж. Айтжанова была выдвинута на пост Председателя Комитета ВТО по торговле и окружающей среде региональной Азиатской группой развивающихся стран, к которой Казахстан присоединился в ноябре 2016 года.

Комитет ВТО по торговле и окружающей среде создан в 1995 году и является постоянным форумом для диалога между правительствами стран-членов ВТО по вопросам влияния торговой политики на окружающую среду и окружающей среды на торговлю.

В разные годы Комитет возглавляли послы Аргентины, Сингапура, Венгрии, Словакии, Египта, Польши, Турции, Малайзии, Финляндии, Гонконга, Колумбии, Таиланда и Чили.

 

13 апреля 2017, 10:04
Источник, интернет-ресурс: Министерства иностранных дел РК

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