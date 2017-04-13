Российские эксперты прокомментировали переход казахского алфавита на латиницу

Российские эксперты прокомментировали переход казахского алфавита на латиницу. Мнения экспертов были опубликованы на сайте Посольства РК в РФ, передает Zakon.kz.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что переход казахского алфавита на латиницу позволит лучше выстроить культурные связи с тюркоязычными странами, в большинстве из которых используется латиница.

«При близости языка и единстве шрифта тексты станут понятными даже не очень образованным людям, просто умеющим читать и писать. В нашем мире есть много не только общего, но и различного, но это различное можно взаимно потреблять, расширяя тем самым свою культуру», - считает эксперт.

Директор института ЕАЭС Владимир Лепехин относится к этому вопросу с евразийских позиций.

«Если брать курс на приведение письменности в более рациональный вид, наверное, было бы целесообразнее использовать тюркские традиции. Такой шаг укрепил бы самосознание и цивилизационную ориентацию на собственные интересы», - заявил эксперт.

Напомним, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в сегодняшней статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» («Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания») предложил разработать график перехода казахского алфавита на латиницу до конца 2017 года. По его словам, это связано с современной технологической средой, коммуникациями, а также особенностями научного и образовательного процесса XXI века. «В наших школах все дети изучают английский язык. Это - латиница. То есть для молодежи не будет проблем», - отметил он. Организация и методическая работа по переходу должна начаться в ближайшие два года. В 2018-2019 годах должно начаться обучение студентов по новым учебникам, а к 2025 году планируется перевести на латинский алфавит печать всех книг, деловой документации, периодических изданий.