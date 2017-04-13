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Российская телеведущая натянула смешные розовые сапоги до живота

13 апреля 2017, 10:22

Она появилась на премии в странном наряде. И тут же стала главной звездой вечеринки.

На гала-ужин канала "МУЗ-ТВ", посвященный оглашению номинантов ежегодной премии за музыкальные достижения, Ольга Бузова приехала последней. Но сделала это эффектно – сразила всех гостей эпатажным внешним видом, пишет Дни.ру.

Упоительно-розовые сапожки, напоминающие обувь электриков или рыбаков, были самым ярким предметом гардероба у прославившейся на проекте "Дом-2" красавицы. В тон была подобрана и губная помада.

Как уверяют знающие люди, такие дерзкие сапоги – писк и тренд нынешнего сезона. Их цена, якобы, достигает 200 тысяч рублей.



Хотя и смотрится подобная обувь странно, мягко говоря. Бузова всегда была склонна эпатировать, заставлять говорить о себе любой ценой, так что поклонники привыкли. Но на сей раз она, кажется, сама себя переплюнула.

Впрочем, если учесть, что Бузова в этом году претендует на получение российской национальной премии в области популярной музыки в номинации "Прорыв годы", все вопросы о странности снимаются сами собой. Ольга с недавних пор позиционирует себя как певица. Хотя ее вокальные данные многим кажутся сомнительными. Но она относится к себе всерьез, пишет о сольниках на престижных сценах и живет иллюзией, что она может стать знаменитой певицей.

Фото: Феликс Грозданов/Dni.Ru

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