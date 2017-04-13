В Мангистауской области молодой человек до смерти забил 17-летнюю девушку

В Мангистауской области 17-летнюю Акырыс Козыбай жестоко избил парень, сообщает

В настоящее время по данному факту в ДВД Мангистауской области начато досудебное расследование по статье 106, части 3 УК РК, подозреваемый водворен в ИВС.





В распространяемой информации одна из жительниц Мангистау сообщает, что погибшая девушка из села Жармыш жила у своей тети в Актау. Как сообщила женщина, накануне до трагического происшествия она поссорилась с ней, после чего ночью уехала к другой родственнице в село Саин-Шапагатов. Оттуда она вышла отметить день рождения, где ее украл парень. После этого Акырыс подверглась сильному избиению со стороны похитившего ее молодого человека, а затем была доставлена в больницу, где скончалась, не приходя в сознание.





«9 апреля текущего года, примерно в 23:00, мужчина 1996 г.р. нанес телесные повреждения несовершеннолетней 1999 г.р., в результате чего последняя была доставлена в Областную больницу, где, не приходя в сознание, скончалась от телесных повреждений,» — сообщила пресс-служба ДВД Мангистауской области.