Обращение Ассамблеи народа Казахстана к гражданам страны

в поддержку программной статьи Президента РК «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»

(г. Астана, 12 апреля 2017 года)

Уважаемые соотечественники!

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с программной статьей «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», в которой обрисовал четкие контуры модернизации общественного сознания.

2017 год стал началом новой эпохи старта реализации Третьей модернизации, призванной создать новую модель экономического роста Казахстана, обеспечить нашу глобальную конкурентоспособность. Новая конституционная реформа заложила основы для масштабной политической модернизации, сформировала общественно-политические условия для реализации задач Третьей модернизации.

Идея модернизации общественного сознания, выдвинутая Главой государства, является абсолютно закономерной и объективно необходимой. Мы находимся на пути становления политической нации. Чтобы занять передовые позиции в мире, каждый из нас и все мы вместе должны изменить свое сознание, мышление, избавиться от устаревших стереотипов. В Стратегии «Казахстан-2050» Президент Казахстана отмечал, что «традиции и культура - это генетический код нации». В новой платформе особо подчеркивается, что главным условием модернизации является сохранение своей культуры, своего национального кода. Духовная модернизация общества должна опираться на лучшие традиции и национально-культурные корни.

То, что было инновацией в прошлом, стало традицией, сегодняшние инновации в будущем станут традицией. Такой подход позволит соединить горизонты прошлого, настоящего и будущего нашего народа, примирить различные полюса национального сознания.

Елбасы выделяет ряд основных направлений модернизации как общества, так и каждого гражданина. Во-первых, это конкурентоспособность, способность предложить миру что-то новое, которая базируется на таких факторах, как компьютерная грамотность, знание иностранных языков, культурная открытость.

Во-вторых, это прагматизм. Он включает в себя как отказ от ряда привычек и стереотипов, так и исторический опыт прагматичного поведения и рационального мышления нации, навыки предков.

В-третьих, сохранение национальной идентичности, внутреннего ядра национального «Я» при изменении национального сознания. Сегодня всему негативному можно противопоставить традиции и обычаи. Вместе с тем мы должны отказаться от тех архаичных элементов прошлого, которые не дают развиваться нации.

В-четвертых, культ знания - это успех нации. Образование это самый фундаментальный фактор успеха в будущем, когда технологическая революция приведет к исчезновению многих из существующих ныне профессий.

В-пятых, только эволюционное развитие дает нам шанс на процветание, это принцип идеологии и внутреннее убеждение каждого гражданина Казахстана.

В-шестых, открытость сознания, готовность общества и каждого человека меняться в изменчивом глобальном мире.

Данные подходы станут фундаментальной основой модернизации общественного сознания.

Глава государства обозначил несколько конкретных проектов на ближайшие годы. Прежде всего это переход казахского языка на латиницу, что откроет дорогу в глобальный информационный мир и коммуникации.

Будут переведены и напечатаны 100 новых учебников на государственном языке, которые содержат последние достижения мировой науки и технологий, гуманитарного знания.

Программа «Туған жер» даст системную возможность по поддержке своей «малой родины» со стороны бизнесменов, чиновников, интеллигенции, молодежи, воспитания патриотизма.

Проект «Сакральная география Казахстана» даст возможность для сохранения общенациональных «святых мест» и святынь, а также позволит развивать инфраструктуру туризма в стране.

Проект «Современная казахстанская культура в глобальном мире» откроет дорогу многим талантам, которые через свое творчество стремятся прославить Казахстан в мире.

Наконец, проект «100 новых имен Казахстана» обеспечит популяризацию наших современников, достигших выдающихся успехов в своей сфере, которые станут ярким примером для нравственного воспитания молодежи.

Эти поручения станут основой всей идеологической работы государства и гражданского общества в среднесрочной перспективе.

Тезис Елбасы о том, что «внутреннее стремление к обновлению - ключевой принцип нашего развития», сегодня как никогда актуален. Модернизация сознания определяет единство наших целей, общность ценностей и силу общественного согласия. Новая идеологическая платформа органически дополняет конституционную реформу, экономические преобразования Третьей модернизации и является ментальным драйвером успешного развития Казахстана в XXI веке.

Изменение общественного сознания позволит в меняющемся мире, в условиях новых угроз и вызовов укрепить стабильность, единство, согласие, которые всегда были и будут основой развития Казахстана. Мы призываем казахстанцев взять на себя ответственность и принять активное участие в реализации новой идеологической платформы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»!

Мы уверены, что творческий потенциал нашего народа всегда будет ярким примером высочайшего национального духа, духа победы, стремления к совершенству, достижению достойного места в глобальном мире!

Алға, Қазақстан!