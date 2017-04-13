Аким СКО Кумар Аксакалов призвал аграриев повысить зарплату рабочим

Рабочая поездка акима области в Аккайынский район завершилась встречей со старейшинами. На которой были обсуждены актуальные вопросы развития региона и планы на ближайший период.

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов с рабочей поездкой побывал в Аккайынском районе. В селе Смирново глава региона ознакомился с модульной котельной ТОО «Сапро-Нат». Как рассказал генеральный директор компании Аль-Таир Сыздыков, в 2016 году на балансе у ТОО было 4 котельные. За этот период установили 19 котельных по всей области. Больше всего объектов расположено в Аккайынском районе, передает пресс-служба акима области.





Принцип работы котельной заключается в том, что применяется метод верхнего горения. В результате - экономится топливо и достигается высокий уровень КПД.





«Мы готовы оснастить современными и высокотехнологическими котельными, которые позволят сэкономить бюджетные средства. Поскольку мы устанавливаем котельные за свой счет, те средства, которые бюджет ежегодно тратит на отопление, он тоже сэкономит. Все это становится возможным благодаря современным технологиям. Наш котел запатентован. Это казахстанское изобретение. От Казахстана мы являемся участниками «ЭКСПО -2017». Наши котлы на практике показали, что зеленая энергетика - это не только ветроустановка. Это актуально для нашей страны, поскольку у нас большие запасы угля, от этого не надо отказываться. Можно на угле, не загрязняя окружающую среду, экономно отапливать объекты. Мы обогреваем не воздух, а помещение», - рассказал Аль-Таир Сыздыков.









Прототипом котлов предприятия являются немецкие и польские котлы. Кумар Аксакалов подчеркнул необходимость развития подобных проектов.





«У нас по стране получают 70 % произведенной энергии - углем, 14 % - ветроэлектроэнергией, порядка 10 % - газом, 4 % за счет дизельного топлива. Сейчас у нас 21 век. Век, когда должен произойти прорыв в сфере энергетики. Президент об этом говорит. Почему Экспо проводим? Для того, чтобы привлечь внимание, что Казахстан на сегодня этим занимается. И то, что сегодня вы здесь производите эти котлы - свидетельствуют о том, что мы двигаемся правильно», - сказал глава региона.





Аким области предложил рассмотреть возможности дальнейшего совместного продвижения проекта, отметив, что котельные обладают экспортным потенциалом.





В селе Шагалалы глава региона посетил убойный пункт ТОО «Северо-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция». С предприятием гостей ознакомил руководитель станции Бельгибай Канафин. Он проинформировал, что производительность предприятия составляет - 5 голов в сутки.









Такой промышленный забой скота позволяет гарантировать высокое качество продукции в ветеринарно-санитарном отношении, а также позволяет соблюдать все требования по безопасности получаемой мясной продукции.





«Замораживать и продавать - иначе не возьмут. Здесь должна быть сертифицированная продукция. Таких цехов должно быть больше. Мы должны увеличивать производства мяса, строить такие цеха, перерабатывать, хранить и отправлять на экспорт. Это наша задача», - сказал Кумар Иргибаевич.





Далее аким Аккайынского района Даурен Байтулешов рассказал о социально-экономическом развитии района.





«Мы ввели 2 дома - 18-тиквартирных и 5 одноквартирных. Очередность у нас сегодня составляет - 247 человек. Но в этом году мы разрабатываем проектно-сметную документацию на строительство еще 2 домов. По автомобильным дорогам у нас в прошлом году было освоено 507 миллионов. В этом году мы планируем 817 миллионов. В хорошем состоянии у нас - 71 % дорог. По сравнению с прошлым годом увеличилось на 30%», - проинформировал Даурен Байтулешов.





Также глава региона ознакомился с выставкой семян зерновых и масличных культур «Северо-Казахстанской сельскохозяйственной опытной станции». Кумар Аксакалов акцентировал внимание на необходимости увеличения производства семян элитных сортов. Как рассказал Бельгибай Канафин, в этом вопросе существуют ограничения по законодательству семеноводства.





«Наличие элиты - катастрофически нам нужно. Мы должны увеличить объемы элиты - это однозначно. Тем более есть своя опытная станция. Здесь мы должны производить элиту. Вносите предложения. Мы будем работать с Министерством, чтобы увеличить спектр, увеличить площади. То есть работать целенаправленно по увеличению энергонасыщенности предприятия», - сказал Кумар Аксакалов.





Затем со своей продукцией акима области ознакомили местные сельхозтоваропроизводители. С аграриями глава региона обсудил подготовку к весенне-полевым работам, а также актуальные вопросы развития АПК региона.





«Мы просим вас о том, чтобы те средства, которые вы получаете, вы направляли, прежде всего - на расширение производства, на улучшение работы с землей, на создание условий для людей, на обучение и на повышение фонда заработной платы. Иначе нельзя, люди не будут работать. Люди очень чувствительны. Президент об этом всегда говорит: «Думайте о людях». Государство дало возможность вам зарабатывать, теперь отдавайте людям. У нас есть много примеров, когда аграрии занимаются сельхозбизнесом, становятся богатыми и создают условия для людей», - резюмировал Кумар Аскакалов.









Рабочая поездка акима области в Аккайынский район завершилась встречей со старейшинами. На которой были обсуждены актуальные вопросы развития региона и планы на ближайший период.



