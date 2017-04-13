В 2018 году Казахстан начнет экспортировать бензин и дизтопливо в Среднюю Азию

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев ответил на вопрос об обеспечении внутреннего рынка топливом, сообщает телеканал Астана.

Бозумбаев в очередной раз отметил, что после полной модернизации трёх НПЗ можно будет не только полностью обеспечивать внутренний рынок, но и регулировать цены на нефтепродукты.

Сейчас по данным министра, 30 процентов высокооктанового бензина и более 10 процентов дизтоплива импортируются из соседних стран.

«Но при этом уйти, мы же не закроем свои границы. У нас единый рынок, мы тем не менее по ценовой конъюнктуре все равно будем соотносится, и с Российской Федерацией и с Кыргызстаном, и с Белоруссией, и с Арменией. Хотим мы этого или не хотим. Но в основном мы будем за счет своих ресурсов обеспечивать внутренний рынок», - сказал Министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

Модернизация Атырауского и Павлодарского НПЗ завершится во втором полугодии. На Шымкентском заводе первый этап модернизации закончат этим летом. В июле здесь планируют выпускать высокооктановый бензин и дизтопливо экологического класса К-4 и К-5. Второй этап реконструкции, который завершится в следующем году, позволит предприятию перерабатывать до 6 миллионов тонн нефти в год.

По данным Бозумбаева, с увеличением производственных мощностей всех трёх крупных заводов страны, Казахстан начнёт экспортировать топливо в Среднюю Азию.

«Более чем на 2 миллиона тонн будет сверхпотребности выпущено бензинов. Где-то около миллиона тонн дизельного топлива мы начнем экспортировать. Сегодня вы знаете, что экспорт в основном закрыт, но наш рынок, это средняя Азия. Забегая вперед, скажу, Средняя Азия, Афганистан - это наш рынок. Там наш бензин, дизельное топливо знают, ждут. Я думаю, что мы будем в этом направлении в следующем году уже работать», - заявил Канат Бозумбаев.