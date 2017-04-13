БРК снизил «порог» финансирования проектов до 7 млрд тенге с $30 млн

АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) дочерняя организация АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» предложил крупному бизнесу Атырауской области долгосрочное тенговое кредитование проектов в обрабатывающей промышленности, передает корреспондент zakon.kz.

«Мы являемся операторами программы ГПИИР (Государственная Программа индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019 гг.), и для этих целей из (республиканского) бюджета выделено 155 млрд тенге, к которым мы должны будем добавить 155 млрд привлеченных средств. 310 млрд тенге - это сумма, которой мы располагаем для того, чтобы финансировать проекты в обрабатывающей промышленности», - сказал председатель правления БРК Болат Жамишев, выступая сегодня в ходе форума «Атырау Инвест-2017».

Финансист также сообщил о снижении банком «порога» финансирования инвестиционных проектов до 7 млрд тенге с $30 млн, для пищевой промышленности «порог» составляет 3 млрд тенге. Экспортные и предэкспортные операции БРК кредитует теперь в сумме не менее 1 млрд тенге вместо ранее действовавшего «порога» $5 млн.

Кредитный портфель БРК за три года вырос до 1,6 трлн с 345 млрд тенге. На Атыраускую область приходится 27% портфеля инвестиционных и экспортных операций БРК. Банком всего профинансировано девять проектов в регионе на сумму 843 млрд тенге, наиболее капиталоемким из которых является модернизация Атырауского НПЗ.

Кроме того, подчеркнул г-н Жамишев, БРК, имея кредитный рейтинг на уровне суверенного рейтинга Казахстана, имеет возможность привлекать займы в иностранной валюте на достаточно привлекательных условиях с тем, чтобы кредитовать проекты, которые могут генерировать валютную выручку.

Глава БРК также предложил бизнесу комплексные продукты по финансированию экспортных и предэкспортных операций совместно с сестринскими организациями холдинга «Байтерек». «Я думаю, что экспортное и предэкспортное финансирование - это то, что в текущем году мы можем предложить в значительных объемах в Атырауской области» - добавил банкир.