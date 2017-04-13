Судебные исполнители Байконура свыше года не предпринимали меры по взысканию административных штрафов

Административный штраф применяется в целях воспитания лица, совершившего правонарушение, в духе соблюдения требований законодательства и уважения правопорядка, а также предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Кызылординской области.

В связи с чем, весьма важным и актуальным для населения будет оставаться вопрос их надлежащей уплаты, соответственно соблюдения принципа неотвратимости наказания.

Проверка, проведенная прокуратурой города Байконыр, показала, что частные судебные исполнители без движения держали свыше 400 материалов по принудительному исполнению адмштрафов, наложенных Представительством МВД РК в городе Байконыр.

Органы же внутренних дел эти материалы оставили без контроля.

При том, что согласно ч.1 ст.887 Кодекса об административных правонарушениях, на орган, вынесший постановление о наложении административного взыскания, возлагается контроль за его исполнением.

Только после вмешательства прокуратуры в отношении 428 должников возбуждены исполнительные производства и с начала марта начата последовательная работа по принудительному взысканию адмштрафов на 6,5 млн. тенге. На сегодня взыскано 622 915 тенге.

Ход исполнения находится на ежедневном контроле прокуратуры города.