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За взятку задержан заместитель гендиректора Республиканского центра санавиации

13 апреля 2017, 10:49

По данным Антикоррупционной службы, размеры получаемых взяток составляли 10% от суммы договоров.

При получении очередной взятки в сумме 2 млн тенге 12 апреля задержан заместитель генерального директора РГП на ПХВ «Республиканский центр санитарной авиации» М.Шалгинбаев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Как отмечается, он организовал «преступную схему по получению взяток на системной основе от руководителей частных авиакомпаний за заключение договоров на оказание услуг по предоставлению специализированного воздушного транспорта для транспортировки пациентов, куда вовлек подчиненных ему сотрудников предприятия».

По данным Антикоррупционной службы, размеры получаемых взяток составляли 10% от суммы договоров.

Как выяснилось, М.Шалгинбаев неоднократно получил взятки в особо крупных размерах от руководителей ТОО «Sky Service», АО «East Wing» и других на общую сумму более 130 тыс. долларов.

Шалгинбаев задержан и водворен в ИВС ДВД Астаны.

Досудебное расследование продолжается.


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