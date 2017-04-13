Назарбаев: Конкурентоспособность человека становится фактором успеха нации

Успешное развитие общества возможно только через развитие своей конкурентоспособности. Об этом говорится в статье Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», передает Zakon.kz.

«Это означает прежде всего способность нации предложить что-либо выигрышное по цене и качеству на региональных и глобальных рынках. И это не только материальный продукт, но и знания, услуги, интеллектуальные продукты, наконец, качество трудового ресурса. Особенность завтрашнего дня в том, что именно конкурентоспособность человека, а не наличие минеральных ресурсов, становится фактором успеха нации», - говорится в статье.

Отмечается, что любому казахстанцу необходимо обладать набором качеств, достойных XXI века - компьютерная грамотность, знание иностранных языков, культурная открытость.

«Поэтому и программа «Цифровой Казахстан», и программа трехъязычия, и программа культурного и конфессионального согласия - это часть подготовки нации (всех казахстанцев) к жизни в XXI веке. Это часть нашей конкурентоспособности», - отметил в статье Назарбаев.