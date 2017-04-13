20 чудесных идей пасхального декора, которые сделают праздник незабываемым

Вниманию читателей новый обзор, в котором было собрано сразу 20 замечательных идей праздничного пасхального декора. Безусловно, такие украшения сделают каждый праздник ярким и незабываемым, сообщает сообщает Novate.ru





1. Декор ваз









Прозрачные вазы, наполненные перепелиными или покрашенными куриными яйцами, станут оригинальным элементом домашней обстановки и прекрасным пасхальным украшением.

2. Лоток яиц









Украсить интерьер к празднику поможет лоточек яиц, покрашенных в яркие цвета и декорированные лентами, кружевом и бумажными фигурками.

3. Живое дерево







Всевозможные растения всегда ассоциируются со свежестью и весной, поэтому любые комнатные растения можно использовать для декора дома к празднику. Просто украсьте их веточки пенопластовыми яйцами, а в горшок положите несколько настоящих.

4. Оригинальные свечи





Яичную скорлупу можно использовать для создания оригинальных свечей, которые станут прекрасным украшением праздничного интерьера.

5. Необычный букет









Оригинальное настенное украшение, которое можно сделать из небольшой корзинки, живых или искусственных веточек и ярких пенопластовых яиц.

6. Крольчата







Очаровательные крольчата, сделанные из шерсти, наверняка, порадуют младших членов семьи и прекрасно подойдут для создания красивых праздничных композиций.

7. Гирлянда





Из лоскутков яркой ткани и ваты можно сшить потрясающую объемную гирлянду, которую после праздника можно использовать для декора детской.

8. Весенняя корзинка









Фантастическая корзинка, густо украшенная бутонами искусственных цветов, прекрасно подойдет для размещения крашенок, фруктов или пасок на праздничном столе.

9. Волшебное дерево









Освежить и преобразить интерьер к празднику поможет букет из веточек вербы, украшенный бумажными фигурками в виде ярких перьев.

10. Сервировка стола









Столовые салфетки, украшенные живыми цветами и лентами, станут оригинальной идеей для сервировки стола к пасхальному обеду.

11. Бумажные гирлянды









Простые и в тоже время оригинальные гирлянды из цветной бумаги, помогут создать в доме атмосферу праздника.

12. Венок







Оригинальный венок из пенопластовых яиц, украшенных красивыми рисунками, прекрасно подойдет для декора стены или двери дома.

13. Миниатюрные композиции









Пустую яичную скорлупу, сено и любые миниатюрные фигурки можно использовать для создания неповторимых пасхальных композиций.

14. Цветочные вазы









Потрясающие цветочные композиции в пустой яичной скорлупе, которые можно легко сделать своими руками и использовать для декорирования обеденного стола, подоконника или тумбы.





15. Мобиль









Из металлического круга-основы, искусственных или живых цветов и миниатюрных фигурок яиц можно сделать чудесный весенний мобиль, который станет настоящей изюминкой пространства.

16. Крольчата









Мешочки в виде очаровательных крольчат, сделанных из мягкой ткани, прекрасно подойдут для декора праздничного стола. Кроме того, в них можно поместить конфеты или небольшие подарки для близких.

17. Пасхальный топиарий















Необычайно красивая композиция в виде парящей чашки, из которой в блюдце «вытекают» искусственные цветы, красочные бутафорские яйца и фигурки цыплят, станет неповторимой деталью праздничного декора.

18. Чехлы









Очаровательные чехлы на рюмки в виде забавных крольчат, сшитых из лоскутков яркой ткани, станут оригинальной деталью сервировки и практичными вещицами, которые можно использовать и после праздника для защиты стаканов от пыли.

19. Салфетки









Из плотной цветной бумаги можно вырезать креативные салфетки в виде яиц, которые можно положить под тарелки гостей во время сервировки праздничного стола.

20. Зоопарк





