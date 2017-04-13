Скульптор отложил работу над силиконовым Головкиным ради мюзикла «Ер Төстік»
13 апреля 2017, 11:05
Гиперреалист прославился за счет силиконовых скульптур Нурсултана Назарбаева и Барака Обамы.
Считанные часы остались до премьеры мюзикла «Ер Төстік», созданного по мотивам одноименной казахской народной сказки.
Корреспонденту МИА «Казинформ» удалось побывать в мастерской, где готовятся костюмы для артистов. Для работы над костюмами был приглашен казахстанский художник и скульптор Айдос Есмагамбетов. Гиперреалист прославился за счет силиконовых скульптур Нурсултана Назарбаева и Барака Обамы. После успеха он решил начать работу над фигурой известного боксера Геннадия Головкина. Ее создание он отложил на некоторое время ради мюзикла.
«„Ер Төстік“ впервые ставится в таком масштабе. Это шлемы героев представления Таусогара, Темир хана и Дию. Эскизы образа придумывают костюмеры, режиссер. Я работаю уже по эскизам. На изготовление одного шлема уходит примерно один день. Шлемы для Таусогара и Темир хана сделаны из обычных спортивных матов. Кто бы мог догадаться? Над костюмами работаю уже месяц», — рассказал Айдос Есмагамбетов.
Кроме художника, несколько швей трудятся над другими нарядами и платьями героев. Работа над одним костюмом занимает примерно три дня.
Авторы мюзикла, премьера которого состоится 14 апреля, обещают захватывающие действие, оригинальную хореографию, живой вокал, видеоинсталляции и красочные декорации.
Автор: Анеля Касымова
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