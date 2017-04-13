Скульптор отложил работу над силиконовым Головкиным ради мюзикла «Ер Төстік»

Считанные часы остались до премьеры мюзикла «Ер Төстік», созданного по мотивам одноименной казахской народной сказки.





Корреспонденту МИА « Казинформ » удалось побывать в мастерской, где готовятся костюмы для артистов. Для работы над костюмами был приглашен казахстанский художник и скульптор Айдос Есмагамбетов. Гиперреалист прославился за счет силиконовых скульптур Нурсултана Назарбаева и Барака Обамы. После успеха он решил начать работу над фигурой известного боксера Геннадия Головкина. Ее создание он отложил на некоторое время ради мюзикла.





«„Ер Төстік“ впервые ставится в таком масштабе. Это шлемы героев представления Таусогара, Темир хана и Дию. Эскизы образа придумывают костюмеры, режиссер. Я работаю уже по эскизам. На изготовление одного шлема уходит примерно один день. Шлемы для Таусогара и Темир хана сделаны из обычных спортивных матов. Кто бы мог догадаться? Над костюмами работаю уже месяц», — рассказал Айдос Есмагамбетов.





Кроме художника, несколько швей трудятся над другими нарядами и платьями героев. Работа над одним костюмом занимает примерно три дня.

Авторы мюзикла, премьера которого состоится 14 апреля, обещают захватывающие действие, оригинальную хореографию, живой вокал, видеоинсталляции и красочные декорации.









Автор: Анеля Касымова



