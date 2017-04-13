Нурсултан Назарбаев: В ближайшие десятилетия половина существующих профессий исчезнет

В статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Президент Казахстана рассказал о культе знания в стране, передает Zakon.kz.

«Многое было сделано за годы Независимости. Мы подготовили десятки тысяч молодых специалистов в лучших университетах мира. Начало, как известно, было положено программой «Болашак» еще в начале 90-х годов прошлого века. Мы создали ряд университетов очень высокого уровня, систему интеллектуальных школ и многое другое. Но культ образования должен быть всеобщим. И тому есть жесткая и ясная причина. Технологическая революция ведет к тому, что в ближайшие десятилетия половина существующих профессий исчезнет. Такой скорости изменения профессионального облика экономики не знала ни одна эпоха», - говорится в статье.

Как отметил Президент, в таких условиях успешно жить сможет только высокообразованный человек, который может относительно легко менять профессию именно благодаря высокому уровню образования. В связи с этим, Казахстан сегодня в числе самых передовых стран мира по доле бюджетных расходов на образование.

«Каждый казахстанец должен понимать, что образование - самый фундаментальный фактор успеха в будущем. В системе приоритетов молодежи образование должно стоять первым номером. Если в системе ценностей образованность станет главной ценностью, то нацию ждет успех», - заключил Глава государства.