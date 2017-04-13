Главный герой фильма "Обитаемый остров" выбросился из окна квартиры

Актёр Василий Степанов, получивший известность после экранизации романа братьев Стругацких "Обитаемый остров", доставлен в больницу после падения с пятого этажа

По данным портала, инцидент произошел утром. В больнице у него диагностировали перелом таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленные ушибы. По словам очевидцев, актёр шагнул из окна намеренно. Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются следователи.

Сам актёр прокомментировал Лайфу инцидент со своим падением с пятого этажа в Москве. По словам мужчины, это получилось неслучайно, он уже идёт на поправку.





— Да, я упал, это не было случайностью. И меня никто не толкал... Сейчас у меня всё хорошо, наложили гипс и отпустили домой. Только жаль, что людей со съёмками подвёл, сорвал сроки, — сказал Василий Степанов.



