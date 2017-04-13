Изменение цен экспортных поставок и импортных поступлений в январе-феврале 2017 года
В феврале 2017 года по сравнению с декабрем предыдущего года цены на экспортируемые товары снизились на 0,9%, на импортируемые - повысились на 0,9%.
|
Изменение цен внешней торговли
в процентах, прирост +, снижение -
|
|
Февраль 2017г. к
|
Январь-февраль 2017г.
к январю-февралю 2016г.
|
январю 2017г.
|
февралю 2016г.
|
декабрю 2016г.
|
декабрю 2015г.
|
Экспорт - всего
|
-0,9
|
26,6
|
7,5
|
17,6
|
23,7
|
Сырье
|
-1,8
|
37,3
|
11,3
|
19,0
|
31,9
|
Полуфабрикаты
|
0,9
|
8,3
|
1,4
|
18,1
|
10,0
|
Готовые товары
|
-0,7
|
3,3
|
-0,3
|
10,6
|
3,6
|
Импорт - всего
|
0,9
|
12,2
|
1,7
|
18,3
|
12,2
|
Сырье
|
-2,4
|
4,6
|
-1,5
|
12,7
|
7,9
|
Полуфабрикаты
|
0,4
|
13,4
|
1,6
|
15,9
|
12,3
|
Готовые товары
|
1,2
|
12,6
|
1,9
|
19,2
|
12,6
За период с начала года цены экспортных поставок повысились на уголь на 24,1%, ферросплавы - на 19,3%, нефть - на 11,7%, руды цветных и черных металлов - на 8,6%, прокат черных металлов - на 4,7%, цинк - на 2,8%, снизились - на природный газ на 2,3%. Увеличение цен отмечено на хлопок на 3,4%, их уменьшение - на пшеницу на 4%, ячмень - на 3,5%.
Из импортируемой продукции молочная продукция подорожала на 6,3%, макаронные изделия - на 2,6%, маргарин и кофе - по 2,5%, растительное масло - на 1,5%, табак - на 0,8%, мясо птицы - на 0,6%, фрукты и орехи подешевели на 4,6%, овощи - на 3,5%. Цены на шины стали выше на 16,1%, пластмассы - на 8,5%, бумага и картон - на 4,1%, на обувь - ниже на 0,5%.
С 2016 года индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге (в предыдущие годы - в долларах США).
Для расчета используются первичные статистические данные общегосударственного статистического наблюдения за ценами по выборочному кругу предприятий экспортеров, импортеров и отобранным видам продукции (форма 1-Ц (экспорт, импорт), общегосударственного статистического наблюдения о взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза (форма 1-ТС) и данные таможенной статистики. Используемая для агрегирования индексов цен схема взвешивания рассчитывается по данным о стоимости внешнеторгового оборота за определенный год, выраженной в тенге
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