Изменение цен экспортных поставок и импортных поступлений в январе-феврале 2017 года

В феврале 2017 года по сравнению с декабрем предыдущего года цены на экспортируемые товары снизились на 0,9%, на импортируемые - повысились на 0,9%.

Изменение цен внешней торговли в процентах, прирост +, снижение - Февраль 2017г. к Январь-февраль 2017г. к январю-февралю 2016г. январю 2017г. февралю 2016г. декабрю 2016г. декабрю 2015г. Экспорт - всего -0,9 26,6 7,5 17,6 23,7 Сырье -1,8 37,3 11,3 19,0 31,9 Полуфабрикаты 0,9 8,3 1,4 18,1 10,0 Готовые товары -0,7 3,3 -0,3 10,6 3,6 Импорт - всего 0,9 12,2 1,7 18,3 12,2 Сырье -2,4 4,6 -1,5 12,7 7,9 Полуфабрикаты 0,4 13,4 1,6 15,9 12,3 Готовые товары 1,2 12,6 1,9 19,2 12,6

За период с начала года цены экспортных поставок повысились на уголь на 24,1%, ферросплавы - на 19,3%, нефть - на 11,7%, руды цветных и черных металлов - на 8,6%, прокат черных металлов - на 4,7%, цинк - на 2,8%, снизились - на природный газ на 2,3%. Увеличение цен отмечено на хлопок на 3,4%, их уменьшение - на пшеницу на 4%, ячмень - на 3,5%.

Из импортируемой продукции молочная продукция подорожала на 6,3%, макаронные изделия - на 2,6%, маргарин и кофе - по 2,5%, растительное масло - на 1,5%, табак - на 0,8%, мясо птицы - на 0,6%, фрукты и орехи подешевели на 4,6%, овощи - на 3,5%. Цены на шины стали выше на 16,1%, пластмассы - на 8,5%, бумага и картон - на 4,1%, на обувь - ниже на 0,5%.

С 2016 года индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге (в предыдущие годы - в долларах США).

Для расчета используются первичные статистические данные общегосударственного статистического наблюдения за ценами по выборочному кругу предприятий экспортеров, импортеров и отобранным видам продукции (форма 1-Ц (экспорт, импорт), общегосударственного статистического наблюдения о взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза (форма 1-ТС) и данные таможенной статистики. Используемая для агрегирования индексов цен схема взвешивания рассчитывается по данным о стоимости внешнеторгового оборота за определенный год, выраженной в тенге