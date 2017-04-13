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Новости за сегодня

Изменение цен экспортных поставок и импортных поступлений в январе-феврале 2017 года

 

В феврале 2017 года по сравнению с декабрем предыдущего года цены на экспортируемые товары снизились на 0,9%, на импортируемые - повысились на 0,9%.

 

Изменение цен внешней торговли

в процентах, прирост +, снижение -

 

Февраль 2017г. к

Январь-февраль 2017г.

к январю-февралю 2016г.

январю 2017г.

февралю 2016г.

декабрю 2016г.

декабрю 2015г.

Экспорт - всего

-0,9

26,6

7,5

17,6

23,7

        Сырье

-1,8

37,3

11,3

19,0

31,9

        Полуфабрикаты

0,9

8,3

1,4

18,1

10,0

        Готовые товары

-0,7

3,3

-0,3

10,6

3,6

Импорт - всего

0,9

12,2

1,7

18,3

12,2

        Сырье

-2,4

4,6

-1,5

12,7

7,9

        Полуфабрикаты

0,4

13,4

1,6

15,9

12,3

        Готовые товары

1,2

12,6

1,9

19,2

12,6

 

За период с начала года цены экспортных поставок повысились на уголь на 24,1%, ферросплавы - на 19,3%, нефть - на 11,7%, руды цветных и черных металлов - на 8,6%, прокат черных металлов - на 4,7%, цинк - на 2,8%, снизились - на природный газ на 2,3%. Увеличение цен отмечено на хлопок на 3,4%, их уменьшение - на пшеницу на 4%, ячмень - на 3,5%.

Из импортируемой продукции молочная продукция подорожала на 6,3%, макаронные изделия - на 2,6%, маргарин и кофе - по 2,5%, растительное масло - на 1,5%, табак - на 0,8%, мясо птицы - на 0,6%, фрукты и орехи подешевели на 4,6%, овощи - на 3,5%. Цены на шины стали выше на 16,1%, пластмассы - на 8,5%, бумага и картон - на 4,1%, на обувь - ниже на 0,5%.

 

r12-04-2017-3

 

С 2016 года индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге (в предыдущие годы - в долларах США).

Для расчета используются первичные статистические данные общегосударственного статистического наблюдения за ценами по выборочному кругу предприятий экспортеров, импортеров и отобранным видам продукции (форма 1-Ц (экспорт, импорт), общегосударственного статистического наблюдения о взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза (форма 1-ТС) и данные таможенной статистики. Используемая для агрегирования индексов цен схема взвешивания рассчитывается по данным о стоимости внешнеторгового оборота за определенный год, выраженной в тенге

 

13 апреля 2017, 11:11
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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