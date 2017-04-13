Приток прямых иностранных инвестиций в РК в 2016 году

Инвесторы возвращаются в Казахстан. После трех лет сокращения валовый приток прямых иностранных инвестиций в 2016 году вырос на 40%

Аппетит инвесторов к финансированию казахстанской экономики возрастает - приток прямых иностранных инвестиций в 2016 году неожиданно вырос после трех лет сокращения. За прошлый год объем валового притока ПИИ в РК составил $20,6 миллиарда против $14,8 миллиарда, которые были привлечены в 2015 году.

Таким образом, в прошлом году удалось увеличить приток прямых иностранных инвестиций на 40%, или почти на $6 миллиардов.

Рост показателя дает определенные сигналы о возвращении интереса иностранных инвесторов к Казахстану, который ослаб в 2013-2015 годах на фоне раскручивания кризисных явлений в местной экономике.

Напомним, валовый приток прямых иностранных инвестиций в РК, который поступательно рос с 2007 года, в 2013 году сократился на 17%, потом сокращение замедлилось на 2% в 2014 году и в 2015 году опять был зафиксирован резкий провал на 38%.

Увеличение притока средств в 2016 году из-вне обеспечили расширение участия иностранных инвесторов в капитале казахстанских предприятий с одной стороны и рост реинвестированных доходов с другой.

В частности, за год участие инвесторов в капитале предприятий РК прямого инвестирования увеличилось на $5,1 миллиарда против $3,8 миллиарда в 2015 году (+35%).

Объем реинвестированного дохода, т.е. доля иностранных прямых инвесторов в нераспределенной прибыли казахстанских предприятий, по итогам 2016 года составил почти $5 миллиардов - в 2015 году инвесторы зафиксировали убыток в размере $272 миллиона.

Сами же казахстанские предприятия (прямого инвестирования) свои долги перед иностранными инвесторами в 2016 году не увеличивали - объем таких обязательств оценивался в $10,6 миллиарда, или на 5% меньше уровня предыдущего года.

Самые крупные инвесторы - из Нидерландов, - в 2016 году проявили существенный рост интереса к финансированию проектов в Казахстане, валовый приток соответствующих инвестиций вырос почти на $2 миллиарда, или на 33%. Доля их инвестиций в структуре ПИИ сократилась до 37% с 39%.

Прямые инвесторы из Швейцарии за год нарастили приток средств в экономику РК на $724 миллиона, их доля в валовом объеме инвестиций составила 13%.

Инвесторы из США увеличили объем прямых инвестиций за год на $652 миллиона - доля участия в экономике РК уменьшилась с 19% до 17%.

Вопрос привлечения иностранных инвестиций в Казахстан - один из центральных в рамках Модернизации 3.0. До 1 сентября текущего года правительство должно подготовить инвестиционную стратегию РК.

Важную роль в привлечении инвестиций предполагается отдать Международному финансовому центру «Астана» - территории в пределах города Астаны с точно обозначенными границами, определяемыми президентом РК, в которой действует особый правовой режим.

Основные направления деятельности МФЦА - это развитие рынка капитала, управление активами, управление благосостоянием состоятельных частных лиц, исламские финансы, новые финансовые технологии.

Предполагается, что на территории МФЦА правосудие, основанное на английском праве, будет осуществлять обособленный от судебной системы Республики Казахстан независимый Суд МФЦА с привлечением судьей международного уровня. При этом международный арбитражный центр будет рассматривать споры в случае наличия между сторонами арбитражного соглашения.

Конституционный закон, регулирующий деятельность МФЦА, введен в действие с 1 января текущего года.