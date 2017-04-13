В столичном акимате прокомментировали снос здания ЦУМа

«ГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Астаны» рассмотрев обращение, касательно сноса здания Центрального универсального магазина, сообщает, что данный объект является частной собственностью АО «Sine Tempore», - отмечается в ответе на запрос.

«ГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Астаны» рассмотрев обращение, касательно сноса здания Центрального универсального магазина, сообщает, что данный объект является частной собственностью АО «Sine Tempore», - отмечается в ответе на запрос.

«Согласно проекта детальной планировки районов центральной части Астаны, утвержденного постановлением акимата Астаны от 27 декабря 2002 года № 3-1-30, данная территория является сложившейся частью города и размещение каких-либо других объектов на данном земельном участке не предусмотрено», - сообщила пресс-служба.



