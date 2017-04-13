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В столичном акимате прокомментировали снос здания ЦУМа

13 апреля 2017, 11:18

Данная территория является сложившейся частью города и размещение каких-либо других объектов на данном земельном участке не предусмотрено.

В столичном акимате прокомментировали ситуацию вокруг планируемого сноса здания бывшего ЦУМа, сообщает МИА «Казинформ».

«ГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Астаны» рассмотрев обращение, касательно сноса здания Центрального универсального магазина, сообщает, что данный объект является частной собственностью АО «Sine Tempore», - отмечается в ответе на запрос.

В соответствии с законом РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» использование земельных участков собственником или землепользователем может осуществляться только в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектной документацией и соблюдением целевого назначения или сервитута, зонирования территории, красных линий и линий регулирования застройки, правил организации застройки и т.д.

«Согласно проекта детальной планировки районов центральной части Астаны, утвержденного постановлением акимата Астаны от 27 декабря 2002 года № 3-1-30, данная территория является сложившейся частью города и размещение каких-либо других объектов на данном земельном участке не предусмотрено», - сообщила пресс-служба.

Отметим, что многие пользователи социальных сетей высказывались против сноса этого здания, ссылаясь на его историческую значимость.



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