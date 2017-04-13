Президент предложил реализовать «100 новых лиц Казахстана»

Нурсултан Назарбаев предложил реализовать проект «100 новых лиц Казахстана». Об этом он написал в статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», передает Zakon.kz.

«История Независимости - это всего лишь четверть века. Но каких! Исторический масштаб свершений не вызывает сомнений. Однако часто за рядом цифр и фактов не видно живых человеческих судеб. Разных, ярких, драматических и счастливых. Проект «100 новых лиц Казахстана» - это история 100 конкретных людей из разных регионов, разных возрастов и национальностей, которые добились успеха за эти стремительные годы», - написал Глава государства.

В этом проекте должны быть конкретные истории конкретных людей, которых породила эпоха Независимости. Их рассказ о жизни убедительнее любой статистики.

«Мы должны сделать их героями нашей телевизионной документалистики. Мы должны сделать их образцом для подражания, для трезвого и объективного взгляда на жизнь. Современная медиакультура строится не на «говорящих головах», а на создании подлинных историй жизни. Вот создание таких подлинных историй и должно стать предметом профессиональной работы наших средств массовой коммуникации,»- отметил Назарбаев.

Этот проект, по словам Президента, нужно ориентировать на решение трех задач:

- Показать обществу реальное лицо тех, кто своим умом, руками и талантом творит современный Казахстан.

- Создать новую мультимедийную площадку информационной поддержки и популяризации наших выдающихся современников.

- Создать не только общенациональные, но и региональные проекты «100 новых лиц». Мы должны знать тех, кто составляет золотой фонд нации.