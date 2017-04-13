 
Облачно

Алматы

Облачно

Вероятность осадков: 98%

Влажность: 93%

Давление: 699 мм рт. ст.

Ветер: северный, 0.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

312.50

13 апреля 

Курс НБРК

311.76

-

АЛМАТЫ

Покупка

312.00

Продажа

312.50

АСТАНА

Покупка

310.00

Продажа

312.00

Подробнее
333.50

13 апреля 

Курс НБРК

330.53

-

АЛМАТЫ

Покупка

332.30

Продажа

333.50

АСТАНА

Покупка

330.00

Продажа

332.00

Подробнее
Новости за сегодня

Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 311,88 (+0,12), CNYKZT_TOD = 45,4000

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась  утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге  (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD)  и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге  (CNYKZT_TOD). Для указанных инструментов данная сессия является основной.  В торгах приняли участие 19 членов валютного рынка KASE. 

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил  311,88 тенге за доллар (+0,12 тенге), объем торгов - 27 950 тыс. USD  (-32 300 тыс. USD). 

По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было.  На момент закрытия сессии котировки отсутствовали. 

По евро с расчетами T+0 в тенге и в долларах США сделок заключено  не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали. 

Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил  45,4000 тенге за юань, объем торгов - 200 тыс. юаней. 

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего  значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если  на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было  или торги им не проводились, тренд не указывается.    

13 апреля 2017, 11:13
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код