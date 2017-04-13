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Казахстанский певец Димаш Кудайбергенов споет в новом китайском фильме

13 апреля 2017, 11:25

Действия научно-фантастической эпопеи происходят в 2025 году.

Казахстанский певец Димаш Кудайбергенов, восходящая звезда в музыкальных кругах Китая скоро споет в новом фильме известного тайваньского режиссера, передает BNews.kz со ссылкой на chinadaily.com.cn.

Напомним, что Димаш Кудайберген пробился в финал конкурса «Singer 2017» исполнив арию «Confessa» Адриано Челентано и арию Дивы Плавалагуаны из фильма «Пятый элемент».

Димаш Кудайбергенов записал композицию для нового фильма тайваньского режиссера Лэсте Чэнью «Битва Воспоминаний» (2017). Действия научно-фантастической эпопеи происходят в 2025 году. В роли главного героя актер Бо Хуан, который по сюжету случайным образом приобрел память серийного убийцы и тем самым втянулся в захватывающие приключения.



Сегодня, в Пекине прошла рекламная акция фильма, где Димаш исполнил песню известного китайского композитора Song Bingyang. «Я чувствую себя счастливчиком. Мне немного тяжело исполнять песни на китайском языке. Но я учу этот язык», - сказал Димаш о своем участии в фильме.

Премьра фильма состоится 28 апреля 2017 года.

Фото: chinadaily.com.cn

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