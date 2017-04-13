Казахстанский певец Димаш Кудайбергенов споет в новом китайском фильме
13 апреля 2017, 11:25
Действия научно-фантастической эпопеи происходят в 2025 году.
Казахстанский певец Димаш Кудайбергенов, восходящая звезда в музыкальных кругах Китая скоро споет в новом фильме известного тайваньского режиссера, передает BNews.kz со ссылкой на chinadaily.com.cn.
Напомним, что Димаш Кудайберген пробился в финал конкурса «Singer 2017» исполнив арию «Confessa» Адриано Челентано и арию Дивы Плавалагуаны из фильма «Пятый элемент».
Димаш Кудайбергенов записал композицию для нового фильма тайваньского режиссера Лэсте Чэнью «Битва Воспоминаний» (2017). Действия научно-фантастической эпопеи происходят в 2025 году. В роли главного героя актер Бо Хуан, который по сюжету случайным образом приобрел память серийного убийцы и тем самым втянулся в захватывающие приключения.
Сегодня, в Пекине прошла рекламная акция фильма, где Димаш исполнил песню известного китайского композитора Song Bingyang. «Я чувствую себя счастливчиком. Мне немного тяжело исполнять песни на китайском языке. Но я учу этот язык», - сказал Димаш о своем участии в фильме.
Премьра фильма состоится 28 апреля 2017 года.
Фото: chinadaily.com.cn
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